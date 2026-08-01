Кривава казка на 10 годин – Rubinite підкорює Steam неймовірною складністю та піксельним стилем

Steam підкорює інді-відеогра Rubinite – складний екшен у стилі похмурої казки, який має українську локалізацію та заробив понад 1700 схвальних відгуків.

Rubinite – новий фаворит користувачів Steam, що пропонує гравцям випробування на межі можливостей, повідомляє 24 Канал.

Похмура піксельна казка, яка змусить вас "попотіти"

Лише за тиждень інді-проєкт зібрав майже 1 800 відгуків, 92% з яких є позитивними.

За сюжетом гра – це похмура піксельна казка про помсту, де кожна секунда зволікання може стати останньою.

Cup Dog Games пропонує гравцям перевтілитися в юну принцесу Рубі, яка прагне повернути своє захоплене Скарлетне Королівство. Головна особливість героїні – її багряні очі, що дозволяють бачити вразливі місця монстрів, яких створила зла Відьма.

Основний ігровий процес зосереджений на механіці "фокусування". Гравцеві потрібно наводити приціл на ворога, щоб накопичити заряд для смертельного удару. Система працює за принципом високого ризику: чим ближче Рубі перебуває до боса, тим швидше заповнюється шкала атаки.

Однак у цей момент дівчина не може рухатися, що робить її надзвичайно вразливою. Попри таку статичність, ідеальне ухилення від ворожого випаду миттєво дає додатковий бонус до фокусування.

Трейлер гри: дивіться відео

Отож, Rubinite відмовляється від складних дерев навичок чи розлогого відкритого світу на користь чистого екшену в жанрі "бос-раш".

Гравці стикаються з дванадцятьма унікальними супротивниками, кожен з яких вимагає особливого підходу. Наприклад, величезний птах у процесі битви випускає другого бійця, а гігантський черв'як розпадається на частини, які продовжують атакувати самостійно.

На пізніх етапах або в режимі "Нова гра+" складність зростає експоненціально. Розробники фактично прибирають смужку здоров'я героїні, змушуючи проходити битви без жодного пропущенного удару, а справжній фінал історії відкривається лише тим, хто наважиться пройти гру вдруге на підвищеній складності.

Проходження Rubinite займає приблизно 9-12 годин, йдеться на howlongtobeat.com. Проєкт уже отримав повну сумісність із консоллю Steam Deck та має українську текстову локалізацію.

До 5 серпня на гру триває знижка у 10% тож вона обійдеться вам у 387 гривень (повна ціна – 430 гривень).