Дуже дорого

Як зазначає джерело, це один із найдорожчих сувенірних продуктів, коли-небудь випущених у франшизі Fallout, за якою стоїть довга 25-річна історія. Він коштує 200 фунтів стерлінгів, що наразі становить близько 9 900 гривень.

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Така ціна може змусити навіть найвідданіших фанатів гри та серіалу відмовитися від покупки. Хоча сувенірна продукція Fallout, як правило, якісна й варта інвестицій, цього разу виробник явно занадто сильно захопився. Навіть нещодавно показаний робочий пристрій Піп-Бой — репліка з телевізійного шоу — не коштує стільки.

Що ж нам відомо про цей рюкзак?

Чудово підходить для косплеєрів (саме тому він такий дорогий).

Має 20-літрову ємність з кишенями на блискавці та відділенням для ноутбука.

Автентичний до телесеріалу з культовим брендингом.

Поставляється з "товстою жовтою флісовою ковдрою" для "завершення образу.

Виготовлений з еластичної тканини та сертифікованої веганської шкіри.

Чи достатньо цього опису, щоб ви захотіли витратити на нього 200 фунтів?

Він буде випущений 30 вересня 2024 року, тож у вас є достатньо часу, щоб визначитися з вибором.

Нагадаємо, після виходу серіалу, популярність ігор різко зросла в усьому світі. Сотні тисяч гравців знову встановлюють і грають в улюблені ігри, яких за ці роки випустили чимало. Bethesda Game Studios на фоні популярності випустила безплатне оновлення наступного покоління для Fallout 4, а також уже говорить про п'яту частину гри, яка точно не вийде найближчими роками. Однак у Microsoft вже розглядають можливість зробити це якомога швидше.