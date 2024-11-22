s1mple ошелешив фанатів новиною про своє майбутнє – Falcons анонсували зміни в складі

Легендарний український кіберспортсмен з Counter-Strike 2 Олександр Костилєв, ошелешив шанувальників, спростувавши чутки, що пов'язували його майбутнє з саудівським колективом Falcons.

Провальний виступ на відбірковому турнірі до Perfect World Shanghai Major змусив босів Falcons до негайних змін в складі, але, вочевидь, майбутнє організації не пов'язане з s1mple, попри всі чутки, інформує 24 Канал.

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Falcons посадили на лаву 3 гравців, а s1mple заявив, що не перейде в колектив

Схоже, що саудівській організації не судилося створити команду мрії з Ніко Ковачем та Олександром Костилєвим в одному складі.

Попри інформацію про те, що саме таким є план Falcons, сам s1mple спростував свій перехід до колективу на постійній основі після оренди, що триває до кінця 2024 року.

У Falcons я не переходжу, – коротко написав кіберспортсмен у своєму телеграм-каналі.

Цілком ймовірно, що раніше Костилєв все ж хотів приєднатися до організації, а його остаточне рішення стало наслідком провальної гри на RMR.

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Falcons своєю чергою оголосили про те, що на лаву запасних відправляються одразу 3 гравці – Maden, Snappi та легендарний dupreeh.

З огляду на таку масштабну перебудову від команди з гарними фінансовими можливостями, міжсезоння кіберспортивного Counter-Strike 2 обіцяє бути дуже цікавим у плані переходів гравців.