Samsung попросили розробників Fortnite повернути у гру найрідкісніший скін персонажа
Джерело:Dexerto
Представники Samsung попросили розробників з Epic Games повернути у Fortnite найрідкісніший скін персонажа з наявних у грі. Детальніше про це – у матеріалі.
Fortnite вирішив повернутися до своїх витоків, разом із виходом сезону "Fortnite OG".
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Це "оновлення" стало справжнім бумом серед геймерів, адже у гру повернули оригінальну мапу, улюблену зброю та предмети шанувальників.
Ажіотаж став настільки великим, що 4 листопада, на другий день після виходу "Fortnite OG", гра встановила новий рекорд з кількості активних гравців за добу, досягши відмітки у 44,7 мільйона геймерів.
Також розробники представили бойовий пропуск OG сезону, який містить чимало скінів, натхненних деякими з найвідоміших образів, що з'являлися у грі раніше.
Але серед них не вистачає одного з найрідкісніших скінів, який можна було отримати, лише купивши продукцію Samsung – Galaxy.
Його було анонсовано у 2018 році разом із випуском Samsung Galaxy Note 9 і Galaxy Tab S4. Щоб отримати його, гравцям потрібно було придбати телефон чи планшет і завантажити Fortnite на цей пристрій. Через це, Galaxy став одним з найрідкісніших предметів у грі.
І ось, 6 листопада обліковий запис Samsung у соцмережі X попросив Epic Games повернути "найкращий скін" у гру.
Можливо, це свідчить про те, що з виходом "Fortnite OG" на горизонті може з'явитися ще одна співпраця Epic Games та Samsung.