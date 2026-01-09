Український шутер про галичан на пустельній планеті отримав дату релізу та новий трейлер

Українські розробники зі студій Hologryph та TowerHaus разом із видавцем tinyBuild визначилися з термінами виходу свого проєкту SAND, який тепер має офіційний підзаголовок Raiders of Sophie.

Цей PvP/PvE шутер перенесе гравців у незвичний сеттинг, де поєднуються історія початку XX століття та міжпланетні подорожі. Реліз заплановано на весну 2026 року для провідних ігрових платформ, розповідає 24 Канал з посиланням на YouTube-канал tinyBuildGAMES.

Яким буде ігровий процес та сюжет SAND: Raiders of Sophie?

Свіжий трейлер розкрив, що повноцінний запуск гри на PC та PlayStation 5 відбудеться у березні 2026 року, а версія для консолей Xbox Series з'явиться дещо пізніше.

Важливо, що автори свідомо відмовилися від моделі раннього доступу. Користувачі одразу отримають готову гру, яку розробники планують активно підтримувати та наповнювати новим контентом після виходу.

Трейлер SAND: Raiders Of Sophie – дивіться відео:

Сюжетна лінія пропонує альтернативну історію, де саме Австро-Угорська імперія стала піонером у колонізації інших світів. Коли на планеті Софі сталася екологічна катастрофа, кайзер переконав жителів Галичини (територія сучасного заходу України) вирушити туди для створення нових поселень.

Геймплей багато в чому нагадує Sea of Thieves, проте замість морських просторів гравці досліджуватимуть пустелі, що колись були океанським дном. Основний засіб пересування – "Трамплер", величезна крокуюча машина, якою може керувати як один гравець, так і ціла група.

Гравцям доведеться змагатися за контроль над цією технікою, використовуючи вогнепальну зброю, що нагадує зразки початку XX століття. Проєкт має оригінальний вигляд і всі передумови для успішного старту на ринку, а стежити за новинами можна на сторінці гри в Steam.