Saros не повторила успіх Returnal – аналітики сумніваються в окупності гри

Науково-фантастичний бойовик Saros від Housemarque стартував помітно скромніше, ніж очікували аналітики. Новий ексклюзив PlayStation уже порівнюють із Returnal, але результати поки не на користь новинки.

За інформацією аналітичної компанії Alinea Analytics, за перші два тижні продажі Saros досягли лише 300 тисяч копій. При цьому приблизно 100 тисяч із них припали на ранній доступ для власників розширеного видання, розповідає 24 Канал.

Аналітик Ріс Еліот (Rhys Elliott) звернув увагу, що значна частина аудиторії Saros уже знайома з попередніми великими релізами Sony. Близько 79 % гравців запускали Returnal, 56 % грали в Ghost of Yotei, 37 % – у Death Stranding 2: On the Beach, а ще 8 % – у Marathon.

Попри це, старт Saros виявився навіть слабшим за показники Returnal. І це при тому, що під час релізу Returnal база користувачів PS5 була значно меншою та не досягала навіть 10 мільйонів консолей. Зараз же Sony реалізувала вже 93,7 мільйона PlayStation 5 по всьому світу.

Чому Saros продається гірше ніж Returnal?

В Alinea Analytics вважають, що ситуація на ринку суттєво змінилася. Якщо Returnal у 2021 році фактично не мала серйозних конкурентів серед великих релізів для PS5, то Saros довелося боротися за увагу гравців одразу з кількома масштабними проєктами. Серед них аналітики називають Crimson Desert, Resident Evil Requiem, Hades II та Pragmata.

Через слабкий старт експерти вже ставлять під сумнів фінансову ефективність проєкту. За оцінками Alinea Analytics, за два тижні Saros принесла близько 22 мільйонів доларів доходу. Водночас виробничий бюджет гри, за неофіційною інформацією, міг сягнути 76 мільйонів доларів.

Я ж вважаю, що Ruturnal отримала більше уваги, тому що Sony активніше рекламувала гру, оскільки та вийшла на старті PS5 і була одним з перших гучних ексклюзивів. Тоді власники консолей не оминали увагою кожен реліз для нової приставки, і попри незвичні механіки, Ruturnal отримала певний успіх, особливо дещо згодом, коли гравці "розсмакували" її.

Saros офіційно вийшла 30 квітня ексклюзивно для PS5, хоча власники дорожчих видань отримали доступ ще 28 квітня. Важливо й те, що Sony, схоже, продовжує переглядати свою стратегію щодо ПК-портів. Якщо Returnal у підсумку дісталася комп'ютерів, то Saros наразі не планують випускати на ПК.

Якою була Returnal?

Returnal вийшла 30 квітня 2021 року ексклюзивно для PlayStation 5 та стала першим по-справжньому великим AAA-проєктом фінської студії Housemarque. Згодом гру перенесли на ПК і зараз вона доступна в Steam та Epic Games Store.

Раніше команда була відома насамперед аркадними екшенами на кшталт Resogun і Nex Machina, але саме Returnal перетворила студію на одного з ключових партнерів Sony.

Гра поєднувала одразу кілька жанрів – динамічний шутер від третьої особи, bullet hell та roguelike-механіки. За сюжетом астронавтка Селена Васос опиняється на ворожій планеті Атропос, де після кожної смерті цикл часу запускається знову.

Саме структура "нескінченного циклу" стала основою ігрового процесу – рівні змінювалися після кожного проходження, а гравці втрачали більшість накопиченого спорядження після загибелі.

Returnal швидко отримала репутацію однієї з найскладніших ігор Sony нового покоління. Критики особливо хвалили атмосферу, візуальний стиль, звук і технічну реалізацію, а на Metacritic оцінка тайтлу сягнула 86 балів.

Втім, гру водночас критикували за високу складність і відсутність повноцінної системи збережень на старті. Через це Housemarque пізніше випустила велике оновлення, яке додало можливість тимчасово зупиняти проходження.

Попри нішевий жанр, Returnal стала успішною для студії. До лютого 2022 року продажі перевищили 866 тисяч копій, а згодом Sony підтвердила відвантаження понад 1 мільйон копій. Гра також отримала престижні нагороди, зокрема перемогу в категорії "Найкраща гра" на BAFTA Games Awards та нагороду за найкращий екшен на The Game Awards 2021.

Успіх Returnal мав важливі наслідки для самої Housemarque. Уже в червні 2021 року Sony офіційно придбала студію, включивши її до складу PlayStation Studios. Для фінської команди це стало переломним моментом після кількох років невизначеності та фінансових труднощів, однак це не допомогло їй повторити успіх з новою грою Saros.