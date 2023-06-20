Популярна гра жанру MOBA League of Legends від студії Riot Games – це одна з найскладніших і найбільш заплутаних ігор на даний момент.

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Сайт LoL продали за неймовірну суму

З сотнями різноманітних комбінацій предметів, чемпіонів, цілей, здібностей тощо гра пропонує гравцям безліч варіантів для будь-яких рішень.

Спільнота League of Legends також відповідає таким серйозним підходам. Багато гравців використовують статистичні веб-сайти та списки рівнів, щоб отримати інформацію, забезпечуючи конкурентну перевагу над іншими.

Ці сайти також пропонують інформацію про часто створювані предмети, збірки здібностей і лічильники чемпіонів, допомагаючи їм у подальших спробах перемогти.

Два популярних веб-сайти, як Porofessor, так і League of Graphs, були створені одним самостійним розробником – Wargraphs. Вони дозволили своєму творцю непогано заробити.

Та тепер він досяг справжнього успіху, коли ці сайти придбала компанія MOBA Network. Сума угоди склала неймовірні 54 мільйони 600 тисяч доларів США. Це трішки більше як 2 мільярди гривень за офіційним курсом НБУ.