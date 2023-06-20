Популярная игра жанра MOBA League of Legends от студии Riot Games – это одна из самых сложных и запутанных игр на данный момент.

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Сайт LoL продали за невероятную сумму

С сотнями разнообразных комбинаций предметов, чемпионов, целей, способностей и так далее, игра предлагает игрокам множество вариантов для любых решений.

Сообщество League of Legends также отвечает таким серьезным подходам. Многие игроки используют статистические веб-сайты и списки уровней, чтобы получить информацию, обеспечивая конкурентное преимущество над другими.

Эти сайты также предлагают информацию о часто создаваемых предметах, сборниках способностей и счетчиках чемпионов, помогая им в дальнейших попытках победить.

Два популярных веб-сайта, как Porofessor, так и League of Graphs, были созданы одним самостоятельным разработчиком – Wargraphs. Они позволили своему творцу неплохо заработать.

Но теперь он добился настоящего успеха, когда эти сайты приобрела компания MOBA Network. Сумма сделки составила невероятные 54 миллиона 600 тысяч долларов США. Это немного больше 2 миллиардов гривен по официальному курсу НБУ.