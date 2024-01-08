Гравець Hogwarts Legacy знайшов видовищну секретну локацію майже через рік після релізу гри

Шанувальник Hogwarts Legacy досліджував проєкт від Avalanche Software та натрапив на видовищну локацію, яка ніяк не була використана ні в основному сюжеті, ані в додаткових завданнях гри.

Навіть майже через рік після виходу Hogwarts Legacy, геймери знаходять нові секрети у її чарівному світі, створеному розробниками.

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Одна з найкращих відеоігор 2023 року дозволяє гравцям детально досліджувати Гоґвортс і магічні землі навколо нього, що часто дивують різного роду сюрпризами.

Користувач Reddit під ніком AJPWthrowaway поділився цікавою знахідкою, яку зробив нещодавно.

За допомогою модифікації з порталу Nexus Mods, геймер отримав змогу вільно переміщуватися світом гри буквально проходячи крізь текстури. Таким чином, глибоко в озері біля самого Гоґвортсу, ентузіаст відшукав видовищний грот з руїнами будинку.

Секретний грот у Hogwarts Legacy / Фото Reddit / Avalanche Software

Здавалося б що тут такого, адже розробники частенько подібним чином "ховають" локації створені спеціально для катсцен, які будуть показані геймеру короткий проміжок часу.

Розташування секретної локації / Фото Reddit / Avalanche Software

Однак, річ у тому, що ані AJPWthrowaway, ані інші гравців в коментарях не змогли пригадати бодай якоїсь сцени з гри, де з'являлося б це містичне місце.

Ще один погляд на руїни будинку / Фото Reddit / Avalanche Software

Окрім того, на задньому дворі будинку розташувалася своєрідна юрта з ліжком та кількома порожніми скринями.

Задній двір містичного будинку / Фото Reddit / Avalanche Software

Попри те, що локація виглядає явно не закінченою, вона все ще справляє неабияке враження та викликає у гравців сум з приводу того, що розробники, вочевидь, не знайшли їй місце в кінцевій версії гри.