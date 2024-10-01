Чому ігри Bethesda завжди такі масштабні – Тодд Говард розкрив секрет студії

Багаторічний CEO Bethesda розповів шанувальникам про принципи створення улюблених мільйонами світів та пояснив чому ігри студії завжди виходять такими масштабними.

У інтерв'ю для BAFTA легендарний розробник Тодд Говард розкрив секрет, який робить ігри Bethesda такими величезними.

Варте уваги У що пограти: кращі затишні ігри з осінньою атмосферою

Безлімітна уява

Будь-яка частина Fallout, The Elder Scrolls чи врешті Starfield пропонують геймерам величезні ігрові світи, доступні для детального дослідження.

За словами Говарда, ігри його студії часто стають такими масштабними через внутрішню політику "вирізати дуже мало" ідей під час створення.

Тодд навіть зізнався, що деколи ігри Bethesda стають "безвідповідально великими", але нескінченна "креативність" розробників якраз є тим, що допомагає проєктам Bethesda вирізнятися.

Повне інтерв'ю – перегляньте ролик

Як пояснює CEO, головною філософією геймдизайну студії завжди є бажання створити світ, в який "можна повірити, що він є або був реальним".

Вирішальним у цьому розробник вважає приділення достатньої уваги тому, щоб надати гравцям повну свободу дій аби вони змогли грати в гру саме так, як того хочуть.

Уся розмова була присвячена виходу Shattered Space – першого сюжетного доповнення для Starfield, який відбувся 30 вересня 2024 року.