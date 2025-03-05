Avowed має секретну кінцівку, яку розблокували лише 0,2% гравців зі Steam

Геймери мали достатньо часу аби пройти останню RPG від Obsidian Entertainment – Avowed. Одначе виявилося, що лише 0.2% гравців зі Steam зробили це у спосіб, що розблоковує секретну кінцівку.

З часу релізу Avowed минуло понад 2 тижні, а отже чимало геймерів вже пройшли гру, інформує 24 Канал.

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Рідкісна кінцівка

Це дає змогу оцінити "рідкість" досягнень в грі на ПК за допомоги офіційної інформації від Steam.

Зокрема, одразу впадає в око те, що однією з найрідкісніших "ачівок" стало досягнення фіналу з промовистою назвою – Tyranny.

Її у Steam отримали лише 0.2% гравців.

Найрідкісніші досягнення Avowed у Steam / Фото зі Steam

Хоча достеменно невідомо скільки всього копій гри було придбано саме користувачами платформи Valve, портал SteamDB вказує, що їхня кількість дорівнює приблизно 200 тисячам екземплярів.

Ці дані дозволяють припустити, що саме "Тиранія" є найрідкіснішим фіналом гри й на інших платформах.

В чому ж суть цієї кінцівки? Не будемо розповідати як саме її отримати, аби втриматися від спойлерів, але розповімо, що внаслідок своїх дій та виборів протагоніст приєднується до ордену інквізиторів Steel Garrote та стає їхнім паладином.

Зрозуміло чому фінал є настільки непопулярним серед геймерів, адже "Сталева Гаррота" – напрочуд жорстока організація і всі компаньйони головного героя покинуть його, якщо він вирішить вступити в її лави.