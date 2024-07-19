Що відомо

У заяві Paramount Plus каже: "Ми надзвичайно пишаємося цим амбітним серіалом і хотіли б подякувати нашим партнерам з Xbox, 343 Industries і Amblin Television, а також шоураннеру і виконавчому продюсеру Девіду Вінеру, його колегам-продюсерам, усьому акторському складу на чолі з Пабло Шрайбером у ролі Майстра Чіфа й дивовижній знімальній групі за всю їхню видатну роботу. Ми бажаємо всім найкращого в майбутньому".

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Жодних точних причин закриття не називають, однак ми можемо прочитати їх між рядків у заявах творців та акторського складу. Шрайбер, наприклад, відверто говорив про помилки першого сезону, особливо коли мова йшла про стосунки між його персонажем Джоном і Маккі.

Рішення зробити зв'язок між Маккі та Джоном романтичним було величезною помилкою,

– сказав актор журналу SFX.

Він додав: "Я відчував, що це була величезна помилка в той час, і я сперечався проти цього і боровся проти цього. Але я той, хто я є. Я не пишу сценарії. Я лише висловлюю свою думку. До неї не прислухалися".

Ці помилки, як пишуть джерела, дали "тріщини" як за лаштунками, так і в стосунках із глядачами. Серіал зазнавав критики, рейтинги коливалися. Хоча в другому сезоні вони виросли, а відгуки покращилися, долю шоу це не змінило.

Це не кінець

Попри все надія ще є, адже творці серіалу вже шукають можливості продовжити Halo на іншому стримінгу або телеканалі. Якщо знайдеться зацікавлена сторона, яка перекупить права у Paramount, то ми можемо отримати ще як мінімум один сезон. Сама студія Paramount, як повідомляється, підтримує ці зусилля.

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