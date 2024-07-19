Что известно

В заявлении Paramount Plus говорит: "Мы чрезвычайно гордимся этим амбициозным сериалом и хотели бы поблагодарить наших партнеров из Xbox, 343 Industries и Amblin Television, а также шоураннера и исполнительного продюсера Дэвида Винера, его коллег-продюсеров, весь актерский состав во главе с Пабло Шрайбером в роли Мастера Чифа и удивительную съемочную группу за всю их выдающуюся работу. Мы желаем всем наилучшего в будущем".

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Никаких точных причин закрытия не называют, однако мы можем прочитать их между строк в заявлениях создателей и актерского состава. Шрайбер, например, откровенно говорил об ошибках первого сезона, особенно когда речь шла об отношениях между его персонажем Джоном и Макки.

Решение сделать связь между Макки и Джоном романтической было огромной ошибкой,

– сказал актер журналу SFX.

Он добавил: "Я чувствовал, что это была огромная ошибка в то время, и я спорил против этого и боролся против этого. Но я тот, кто я есть. Я не пишу сценарии. Я лишь высказываю свое мнение. К нему не прислушивались".

Эти ошибки, как пишут источники, дали "трещины" как за кулисами, так и в отношениях со зрителями. Сериал подвергался критике, рейтинги колебались. Хотя во втором сезоне они выросли, а отзывы улучшились, судьбу шоу это не изменило.

Это не конец

Несмотря на все надежда еще есть, ведь создатели сериала уже ищут возможности продолжить Halo на другом стриминге или телеканале. Если найдется заинтересованная сторона, которая перекупит права у Paramount, то мы можем получить еще как минимум один сезон. Сама студия Paramount, как сообщается, поддерживает эти усилия.

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