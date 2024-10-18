Що сталося з серіалом

Немає сумніву, що франшиза God of War є вкрай популярною в усьому світі, тож запуск серіалу за її мотивами був лише питанням часу. Як тепер зрозуміло, проєкт затримається й вийде пізніше, ніж ми очікували, пише Deadline.

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Шоураннер і продюсер Рейф Джадкінс ("Колесо часу"), а також виконавчі продюсери Марк Фергус і Хоук Отсбі ("Останній нащадок Землі" та "Залізна людина") більше не беруть участі в проєкті. Точна причина їхнього звільнення невідома, але джерело вказує, що "Amazon і Sony високо оцінили їхні сценарії". Судячи з усього, не настільки високо, щоб запустити у виробництво хоча б один з кількох запропонованих варіантів. Deadline пише, що "студія прагне рухатися в іншому творчому напрямку", і це нібито й стало головною причиною того, що виробництво перезапускають заново. Що це означає на практиці, незрозуміло.

Тепер Amazon планує найняти нового шоураннера і зібрати нову команду сценаристів, щоб зробити ще одну спробу перенести Кратоса в серіал. Очікується, що студія випустить шоу за мотивами гри 2018 року, яка перенесла нас від грецької міфології до скандинавської. Ось як Amazon описує майбутній продукт: "Коли його кохана дружина помирає, Кратос вирушає в небезпечну подорож зі своїм відчуженим сином, щоб розвіяти її прах з найвищої вершини – останнє бажання дружини. [Похід] перевірить зв'язок між батьком і сином і змусить Кратоса битися з новими богами і монстрами за долю світу".

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Над серіалом працює не лише Amazon, а й Sony Pictures Television. За інформацією Deadline, креативний директор Santa Monica Studio Корі Барлог залишається на посаді виконавчого продюсера. Також повідомляється, що залишаються Асад Кизилбаш з PlayStation Productions і Картер Свон, а також Юмі Янг з Santa Monica Studio і Рой Лі з Vertigo.

Дата виходу наразі невідома.