Что случилось с сериалом

Нет сомнения, что франшиза God of War является крайне популярной во всем мире, поэтому запуск сериала по ее мотивам был лишь вопросом времени. Как теперь понятно, проект задержится и выйдет позже, чем мы ожидали, пишет Deadline.

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Шоураннер и продюсер Рэйф Джадкинс ("Колесо времени"), а также исполнительные продюсеры Марк Фергус и Хоук Отсби ("Последний потомок Земли" и "Железный человек") больше не участвуют в проекте. Точная причина их увольнения неизвестна, но источник указывает, что "Amazon и Sony высоко оценили их сценарии". Судя по всему, не настолько высоко, чтобы запустить в производство хотя бы один из нескольких предложенных вариантов. Deadline пишет, что "студия стремится двигаться в другом творческом направлении", и это якобы и стало главной причиной того, что производство перезапускают заново. Что это означает на практике, непонятно.

Теперь Amazon планирует нанять нового шоураннера и собрать новую команду сценаристов, чтобы сделать еще одну попытку перенести Кратоса в сериал. Ожидается, что студия выпустит шоу по мотивам игры 2018 года, которая перенесла нас от греческой мифологии к скандинавской. Вот как Amazon описывает будущий продукт: "Когда его любимая жена умирает, Кратос отправляется в опасное путешествие со своим отчужденным сыном, чтобы развеять ее прах с самой высокой вершины – последнее желание жены. [Поход] проверит связь между отцом и сыном и заставит Кратоса сразиться с новыми богами и монстрами за судьбу мира".

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Над сериалом работает не только Amazon, но и Sony Pictures Television. По информации Deadline, креативный директор Santa Monica Studio Кори Барлог остается на должности исполнительного продюсера. Также сообщается, что остаются Асад Кизилбаш с PlayStation Productions и Картер Свон, а также Юми Янг с Santa Monica Studio и Рой Ли с Vertigo. Дата выхода пока неизвестна.