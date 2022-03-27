Серйозно розглядають цей варіант: автори Civilization VI можуть замінити Росію на Україну

Розробники стратегії Civilization VI серйозно розглядають можливість заміни Росії на Україну. Щоправда, так просто це зробити не вийде, а в сьогоднішньому матеріалі ми пояснимо чому.

Росію можна сміливо називати постійним учасником партій в Civilization, а все тому, що вона з'являлася у всіх відеоіграх з цієї дуже популярної серії. Не стала винятком й шоста частина, в якій Росія з'явилася одразу ж після релізу у жовтні 2016 році.

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Росія – не цивілізація

Щоправда, вже найближчим часом все може змінитися, а поділився такою інформацією керуючий партнер юридичної фірми Juscutum Артем Афян. У своєму фейсбуці він написав, що намагався достукатися до студії Firaxis Games з третього дня війни. Зрештою йому це вдалося, а відповідь розробників, яку він отримав вчора, можна назвати досить оптимістичною.

Згідно з його інформацією, керівництво Firaxis Games "всерйоз розглядає такий патч". Іншою інформацією від розробників Артем Афян поки не поділився, щоправда, одночасно з цим він запропонував й свій спрощений варіант відновлення справедливості.

Він зазначив, що російський унікальний юніт та будівлю можна спокійно робити українськими. А все тому, що зараз йдеться про козака та лавру. Тобто виходить, що російська ігрова унікальність базується на речах, які є українськими. Також Артем Афян запропонував замінити Петра I на Богдана Хмельницького та перейменувати всі російські міста.

Лавра у Civilization VI / Фото з офіційного сайту гри

Козак у Civilization VI / Фото з офіційного сайту гри

Чому все не так просто

Щоправда, роботи набагато більше, а у випадку такої заміни не вийде обмежитися звичайним "косметичним ремонтом". Ми впевнені, що розуміє це й Артем Афян, а у своєму пості він вирішив розповісти лише про глобальні речі, які будуть зрозумілі навіть тим людям, які ніколи не грали в Civilization VI.

Річ у тім, що ігрова Росія – це країна, яка отримує різні бонуси від того, що вона відстала. І ми не жартуємо чи намагаємося щось прикрасити. Спробуємо навести кілька прикладів, щоб переконати й вас у цьому.

Отже, унікальна особливість Петра I називається "Велике посольство", а працює вона так:

Отримує залікові пункти науки чи культури від торгових шляхів до цивілізацій, більш розвинених, ніж Росія.

А історична ціль Петра I називається "Вестернізація":

Симпатизує цивілізаціям, що випереджають його за рівнем розвитку науки та культури. Не любить відсталі цивілізації, зі слаборозвиненою наукою та культурою.

Петро I у Civilization VI / Фото з офіційного сайту гри

Йдемо далі та розбираємо унікальну особливість цієї цивілізації. Називається вона "Росія-матінка", а працює так:

Додаткова територія при заснуванні міст. Залікові пункти віри та виробництва у тундрі. Юніти не отримують шкоди від снігових бур. Цивілізації, що ведуть війну проти Росії, отримують 100% шкоди юнітам від снігових бур на російській території.

А тепер перейдемо до нашого улюбленого. Ось так у відеогрі Civilization VI описується Росія:

Росія Петра – всепожираюча амеба, поряд з якою вам не хотілося б опинитися. Ця амеба з величезною швидкістю поглинає землю, технології та соціальні інституції навколо себе!

Не будемо навіть пояснювати, яких людей в житті порівнюють з амебами. Розбирати особливості козаків та лаври також не будемо, бо вони досить нейтральні та не мають якоїсь серйозної прив'язки до вищезгаданих особливостей. Зрозуміло, що їх також можна буде трохи підкорегувати, але в їхньому випадку можна буде обійтися й "косметичним ремонтом".

Короткий огляд Росії від розробників Civilization VI: відео

Абсолютно нова цивілізація

Напевно, всім зрозуміло, що ми не жителі тундри, яким добре від того, що вони науково та культурно відсталі. А це означає, що розробникам Civilization VI потрібно буде провести "капітальний ремонт" у випадку такої заміни.

Щоправда, насправді все не все так й погано. Річ у тім, що варіантів для створення унікальної української цивілізації у Firaxis Games неймовірна кількість. Лише у часи Київської Русі харизматичних та прекрасних лідерів можна назбирати з десяток. А ще ж є доба героїчних козаків та часи української державності в роки Першої світової війни.

Тобто варіантів дуже багато, а тому сподіваємося, що розробники Civilization VI підійдуть до такого завдання дуже відповідально. А після їхньої роботи ми отримаємо цивілізацію, яку можна буде сміливо назвати гідною нашому величному народу.