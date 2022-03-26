На Росії зараз дуже важко бути геймерам, а все тому, що більшість компаній та студії, які працюють в індустрії відеоігор, вже давно відправили російський відеоігровий ринок за їхніми воєнним кораблем. Сьогодні ж ми на Games24 підготували нову добірку "несправедливих" ініціатив, якими відзначилися "лицемірні" організації.
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Sony та її примусові "рефанди"
Не хоче зупиняти свою санкційну машину й компанія Sony. А загалом вона продовжує займатися тим, що в неї зараз виходить дуже добре – відбирає у росіян відеоігри, які вони передзамовили ще до війни. Черговими жертвами її методичної роботи стали ті геймери, які планували пограти Ghostwire: Tokyo та Tiny Tina's Wonderlands.
Вона примусово оформила їм "рефанд", а гроші традиційно повернула на рахунок в PS Store, яким росіяни вже не можуть користуватися. Відзначимо, що останні не можуть їх навіть вивести, а Sony поки не поспішає допомагати їм з цими "мертвими" рахунками.
До речі, росіяни вже вигадали метод боротьби з такими примусовими "рефандами". Ті геймери, які встигли завантажити певну відеогру, від'єднують свою консоль від мережі. У такому випадку Sony не може повернути їм гроші та заблокувати гру, щоправда, паралельно з цим місцеві геймери також втрачають й всі онлайн-функції.
Обкладинка гри Ghostwire: Tokyo / Фото з крамниці PS Store
Epic Games Store та "браковані" ключі
У ситуації, коли розробники ігор масово йдуть з Росії, головною надією місцевих геймерів стали онлайн-крамниці, які продають ключі відеоігор. Російські гравці сподівалися, що зможуть обходити різні блокування саме завдяки подібним вітчизняним сервісам, які приймають їхні банківські картки.
Щоправда, згідно з останньою інформацією, активувати їх в будь-якій крамниці не вийде. Річ у тім, що місцеві геймери почали скаржитися на те, що цей метод перестав працювати в крамниці Epic Games Store, щоправда, лише у випадку тих відеоігор, які офіційно не продаються на Росії.
У техпідтримці місцевим гравцям пишуть, що причина блокування не в їхній політиці. Таке рішення прийняли видавці відеоігор, а вони на нього ніяк не можуть вплинути. Цікаво в цьому випадку лише одне, а чи розповсюджується тепер таке правило й на інші популярні ігрові крамниці.
Epic Games Store / Фото з офіційного сайту
Інші "перемоги" російського ігрового ринку
- На Росії не з'являться фізичні копії таких відеоігор: Ghostwire: Tokyo, Tiny Tina's Wonderlands, Gran Turismo 7, WWE 2K22 та колекційне видання Horizon Forbidden West. Відповідною інформацією поділилася російська торгова мережа "М.Видео". Також її представники підтвердили, що шансів на реліз фізичних копій S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вже немає.
- Російські торгові мережі, які продають фізичні копії відеоігор для консолей PlayStation, масово змінюють ціни на свої товари. Вартість нових ігор виросла майже у два рази, а більшість таких проєктів зараз коштують по 6-8 тисяч рублів. Тобто жарти про 8K-геймінг вже стали реальністю, а 10K – найближчим майбутнім.
- Компанія Nintendo детально розповіла росіянам про обмеження, які з'явилися після того, як вона перевела свій сервіс Nintendo eShop в режим технічного обслуговування в їхньому регіоні. Якщо коротко, то все дуже погано: купувати відеоігри чи активувати коди завантаження не можна, а придбані проєкти можна завантажити лише в тому випадку, якщо вони були заархівовані.
- Російський "МТС Банк" захотів допомогти своїм геймерам, які хочуть поповнити гаманець Steam. Він запустив спеціальний сервіс для цього, а з місцевих гравців бере "всього" 22% від суми поповнення.
- На сторінці відеогри Terminator: Dark Fate – Defiance у крамниці Steam зникла інформація про те, що за її розробку відповідає російська студія Cats Who Play. Згідно з даними ресурсу SteamDB, видалили її видавці з британської компанії Slitherine Ltd. ще три тижні тому. Наразі не відомо, чому так сталося, але схоже на те, що дороблювати цю стратегію будуть не росіяни.