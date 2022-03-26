На России сейчас очень тяжело быть геймерам, а все потому, что большинство компаний и студии, работающих в индустрии видеоигр, уже давно отправили российский видеоигровой рынок за их военным кораблем. Сегодня же мы на Games24 подготовили новую подборку "несправедливых" инициатив, которыми отличились "лицемерные" организации.

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Sony и ее принудительные "рефанды"

Не хочет останавливать свою санкционную машину и компания Sony. В целом же она продолжает заниматься тем, что у нее сейчас получается очень хорошо – отбирает у россиян видеоигры, которые они предзаказали еще до войны. Очередными жертвами ее методической работы стали геймеры, которые планировали поиграть Ghostwire: Tokyo и Tiny Tina's Wonderlands.

Она принудительно оформила им "рефанд", а деньги традиционно вернула на счет в PS Store, которым россияне уже не могут воспользоваться. Отметим, что последние не могут их даже вывести, а Sony пока не торопится помогать им с этими "мертвыми" счетами.

Кстати, россияне уже придумали метод борьбы с такими принудительными "рефандами". Те геймеры, которые успели загрузить видеоигру, отсоединяют свою консоль от сети. В таком случае Sony не может вернуть им деньги и заблокировать игру, правда, параллельно с этим местные геймеры также теряют все онлайн-функции.

Обложка игры Ghostwire: Tokyo / Фото из магазина PS Store

Epic Games Store и "бракованные" ключи

В ситуации, когда разработчики игр массово уходят из России, главной надеждой местных геймеров стали онлайн-магазины, продающие ключи видеоигр. Российские игроки надеялись, что смогут обходить разные блокировки именно благодаря подобным отечественным сервисам, принимающим их банковские карты.

Правда, согласно последней информации, активировать их в любом магазине не получится. Дело в том, что местные геймеры начали жаловаться на то, что этот метод перестал работать в магазине Epic Games Store, правда, только в случае тех видеоигр, которые официально не продаются на России.

В техподдержке местным игрокам пишут, что причина блокировки не в их политике. Такое решение приняли издатели видеоигр, а они на него никак не могут повлиять. Интересно в этом случае только одно, а распространяется ли теперь такое правило и на другие популярные игровые магазины.

Epic Games Store / Фото с официального сайта

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