Россию можно смело называть постоянным участником партий в Civilization, а все потому, что она появлялась во всех видеоиграх из этой популярной серии. Не стала исключением и шестая часть, в которой Россия появилась сразу же после релиза в октябре 2016 года.

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Россия – не цивилизация

Правда, в ближайшее время все может измениться, а поделился такой информацией управляющий партнер юридической фирмы Juscutum Артем Афян. В своем фейсбуке он написал, что пытался достучаться в студию Firaxis Games с третьего дня войны. В конце концов ему это удалось, а ответ разработчиков, который он получил вчера, можно назвать довольно оптимистичным.

Согласно его информации, руководство Firaxis Games "всерьез рассматривает такой патч". Другой информацией от разработчиков Артем Афян пока не поделился, правда, одновременно с этим он предложил и упрощенный вариант восстановления справедливости.

Он отметил, что российский уникальный юнит и здание можно спокойно делать украинскими. А все потому, что сейчас речь идет о казаке и лавре. То есть получается, что российская игровая уникальность базируется на вещах, которые являются украинскими. Также Артем Афян предложил заменить Петра I на Богдана Хмельницкого и переименовать все российские города.

Лавра в Civilization VI / Фото с официального сайта игры

Казак в Civilization VI / Фото с официального сайта игры

Почему все не так просто

Правда, работы гораздо больше, а в случае такой замены не получится ограничиться обычным "косметическим ремонтом". Мы уверены, что понимает это и Артем Афян, а в своем посту он решил рассказать только о глобальных вещах, которые будут понятны даже тем людям, которые никогда не играли в Civilization VI.

Дело в том, что игровая Россия – это страна, которая получает разные бонусы от того, что она отсталая. И мы не шутим или пытаемся что-нибудь украсить. Попробуем привести несколько примеров, чтобы убедить и вас в этом.

Итак, уникальная особенность Петра I называется "Великое посольство", а работает она так:

Получает очки науки или культуры от торговых путей к цивилизациям, более развитым, чем Россия.

А историческая цель Петра I называется "Вестернизация":

Симпатизирует цивилизациям, опережающим его по уровню развития науки и культуры. Не любит отсталые цивилизации, со слаборазвитой наукой и культурой.

Петр I в Civilization VI / Фото с официального сайта игры

Идем дальше и разбираем уникальную особенность этой цивилизации. Называется она "Россия-матушка", а работает так:

Дополнительная территория при создании городов. Очки веры и производства в тундре. Юниты не получают урона от снежных бурь. Цивилизации, ведущие войну против России, получают 100% урона юнитам от снежных бурь на российской территории.

А теперь перейдем к нашему любимому. Вот так в видеоигре Civilization VI описывается Россия:

Россия Петра – всепожирающая амеба, рядом с которой вам не хотелось бы оказаться. Эта амеба с огромной скоростью поглощает землю, технологии и социальные институты вокруг себя!

Не будем даже объяснять, каких людей в жизни сравнивают с амебами. Разбирать особенности казаков и лавры также не будем, потому что они достаточно нейтральны и не имеют какой-либо серьезной привязки к вышеупомянутым особенностям. Понятно, что их тоже можно будет немного подкорректировать, но в их случае можно будет обойтись и "косметическим ремонтом".

Краткий обзор России от разработчиков Civilization VI: видео

Совершенно новая цивилизация

Наверное, всем понятно, что мы не жители тундры, которым хорошо от того, что они научно и культурно отсталые. А это значит, что разработчикам Civilization VI придется провести "капитальный ремонт" в случае такой замены.

Правда, на самом деле, все не все так и плохо. Дело в том, что вариантов для создания уникальной украинской цивилизации у Firaxis Games невероятное количество. Только во времена Киевской Руси харизматичных и прекрасных лидеров можно собрать с десяток. А еще есть время героических казаков и времена украинской государственности в годы Первой мировой войны.

То есть вариантов очень много, поэтому надеемся, что разработчики Civilization VI подойдут к такой задаче очень ответственно. А после их работы мы получим цивилизацию, которую можно будет назвать достойной нашему величественному народу.