Новий лідер: гравці визначили найкраще DLC в історії ігор

DLC – це великі доповнення, які можна порівняти з цілими окремими іграми. Вони додають до основної гри нові завдання, локації, розширюють лор, предмети та інше. Ми знаємо багато прекрасних DLC, як от ті, що вийшли для гри The Witcher 3: Wild Hunt, але, схоже, всіх потіснило нове доповнення, яке вийде лише завтра.

Саме так, найкращим доповненням в історії стало те, в яке більшість гравців ще навіть не зіграли. Мова йде про Shadow of the Erdtree для Elden Ring. Дата релізу запланована на 21 червня, тобто на завтра, але вже сьогодні всі охочі можуть його попередньо завантажити, щоб почати грати відразу, коли відкриється доступ.

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Найкраще DLC в історії ігор

Насправді вся справа в тому, що обмежена кількість людей вже отримала ранній доступ. Це, наприклад, критики та оглядачі різноманітних ігрових видань. Тож рецензії вже надходять, розбурхуючи очікування аудиторії.

За даними Metacritic, Shadow of the Erdtree зараз має вражаючу оцінкуна основі 58 рецензій на момент написання цієї статті.

Це чудове досягнення є свідченням якості та очікуваності цього доповнення.

Видання GamesRadar+, IGN, TheGamer, Dexerto, PlayStation Universe, Washington Post, Game Informer та численні інші поставили доповненню 100 балів зі 100 можливих.

COGconnected оцінило на 97, бразильське відділення IGN та XGN – 95.

GamePro Germany поставило 92 бали, а The New York Times – 88.

Всі оцінки виставлялися після тестування доповнення на PS5.

Оглядачі вказують на масштабність і новизну, називають доповнення "повноцінною грою" з "ідеальним виконанням". Воно, на їхню думку, має "власну ідентичність і надзвичайно дбайливу атмосферу".

Shadow of the Erdtree — повноцінна гра, яка випадково продається як DLC для Elden Ring. Завдяки неймовірно багатошаровому та взаємопов’язаному ігровому світу ви будете захоплені на сорок-п’ятдесят годин,

– пише Gamer.nl.

Раніше перше місце в рейтингу найкращих займало доповнення "Відьмак 3: Кров і вино" з оцінкою 92 бали за шкалою Metascore. Імовірно, нового лідера ще довго не обженуть.

Дивіться трейлер доповнення Shadow of the Erdtree: відео