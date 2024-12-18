Від мрії до факту: нова гра приєднається до Чемпіонату світу з кіберспорту у 2025 році

Деякий час тому, а саме на початку жовтня, ми дізналися, що шахи хочуть зробити повноцінним кіберспортом. Тоді не було зрозуміло, чи зможуть ініціатори такого кроку досягти свого, але згідно з останніми новинами, їм це вдалося: у 2025 році комп'ютерні шахи з’являться на Чемпіонаті світу з кіберспорту. Ось перші деталі.

Як це буде

Фонд Кубка світу з кіберспорту оголосив, що наступного року в Ер-Ріяді відбудеться грандіозна подія, в якій візьмуть участь і шахи. Останніми роками гра перебуває на підйомі з погляду цифрових ігор і стримінгу. Вона також зайняла місце поряд із деякими з найкращих світових змагальних титулів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Insider Gaming. У своєму пості в соціальних мережах команда EWCF написала: "Досконала гра стратегії та інтелекту приєднується до лінійки".

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Сайт цифрових шахів Chess.com, який пропонує онлайн гру в шахи, трохи більше року тому досяг 150 мільйонів користувачів, коли, як пишуть "світ охопила хвиля захоплення". На потокових платформах, таких як Twitch, гра також пережила величезний бум глядацької зацікавленості. Можна припустити, що зараз кількість шанувальників зросла ще більше, тож бажання вивести все на новий рівень виглядає цілком логічним. Врешті, це може принести гарні прибутки організаторам.

Насправді все почалося ще у 2021 році, коли кілька турнірів з високими ставками залучили нових глядачів. Незабаром на платформах з'явилися гросмейстери шахів, їхні профілі були розкручені багатьма способами, зокрема й завдяки популяризації "Ферзевого гамбіту" на Netflix. Згодом почалися підписання контрактів зі стримерами та самими гравцями, які тепер працюють з професійними командами.

Щоб відсвяткувати оголошення Кубка світу з кіберспорту, Магнус Карлсен, гросмейстер гри та один з амбасадорів EWC 2025, сказав: "Я дуже радий, що шахи приєднаються до найбільших світових турнірів з кіберспорту. Це партнерство – неймовірна можливість розвивати гру, знайомлячи нову аудиторію з шахами та надихаючи наступне покоління гравців".

На турнірі буде розіграно призовий фонд у розмірі 1,5 мільйона доларів — один із найбільших в історії шахів. Він буде інтегрований як частина Champions Chess Tour, а також представить новий формат, який дозволить проводити швидкі матчі.