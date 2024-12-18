Как это будет

Фонд Кубка мира по киберспорту объявил, что в следующем году в Эр-Рияде состоится грандиозное событие, в котором примут участие и шахматы. В последние годы игра находится на подъеме с точки зрения цифровых игр и стриминга. Она также заняла место рядом с некоторыми из лучших мировых соревновательных титулов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming. В своем посте в социальных сетях команда EWCF написала: "Совершенная игра стратегии и интеллекта присоединяется к линейке".

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Сайт цифровых шахмат Chess.com, который предлагает онлайн игру в шахматы, чуть больше года назад достиг 150 миллионов пользователей, когда, как пишут "мир охватила волна восхищения". На потоковых платформах, таких как Twitch, игра также пережила огромный бум зрительского интереса. Можно предположить, что сейчас количество поклонников выросло еще больше, поэтому желание вывести все на новый уровень выглядит вполне логичным. В конце, это может принести хорошие прибыли организаторам.

На самом деле все началось еще в 2021 году, когда несколько турниров с высокими ставками привлекли новых зрителей. Вскоре на платформах появились гроссмейстеры шахмат, их профили были раскручены многими способами, в том числе и благодаря популяризации "Ферзевого гамбита" на Netflix. Впоследствии начались подписания контрактов со стримерами и самими игроками, которые теперь работают с профессиональными командами.

Чтобы отпраздновать объявление Кубка мира по киберспорту, Магнус Карлсен, гроссмейстер игры и один из амбассадоров EWC 2025, сказал: "Я очень рад, что шахматы присоединятся к крупнейшим мировым турнирам по киберспорту. Это партнерство – невероятная возможность развивать игру, знакомя новую аудиторию с шахматами и вдохновляя следующее поколение игроков".

На турнире будет разыгран призовой фонд в размере 1,5 миллиона долларов — один из крупнейших в истории шахмат. Он будет интегрирован как часть Champions Chess Tour, а также представит новый формат, который позволит проводить быстрые матчи.

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