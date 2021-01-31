Не бояться Valve та наслідків: шахраї організували хитрий спосіб виманювання скінів з CS:GO

Шахраї придумали та організували хитрий спосіб виманювання скінів із гри CS:GO. Для цього вони навіть створили фейкову відеогру із назвою Zombie Game.

Джерело: твіттер ohnePixel

Скіни у відеогрі Counter-Strike: Global Offensive з'явилися ще у серпні 2013 року. Зараз це вже не просто розмальовки для зброї, а справжні колекційні предмети. Є люди, які готові викладати чималі кошти за рідкісні предмети із цієї гри. Ми вже розповідали вам декілька разів про найдорожчі придбання у CS:GO, але тепер розберемо новий шахрайський спосіб виманювання скінів.

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Схема дуже проста, хоч й хитра: аферисти створили цілу відеогру із назвою Zombie Game, а вже її вони наповнили предметами із гри CS:GO. Проте, скіни із фейкової гри нічого не вартують, їх навіть важко буде продати на ринку. Зрозуміло, що у Zombie Game додали лише скіни, реальні прототипи яких коштують чимало (ножі, рукавиці, AWP Dragon Lore та чимало інших). Далі вже все просто: користувачам приходить пропозиція обміняти їх дорогі скіни із CS:GO на "коштовні" із Zombie Game. Розсиланням таких пропозицій займалися боти.

Користувач ohnePixel навіть встиг поспілкуватися з автором цього методу. Деталі розмови він не став розкривати, але відзначив, що аферист не боїться можливих санкцій від Valve. Хоча варто відзначити, що ця компанія вже встигла видалити відеогру Zombie Game із крамниці Steam, а її автор отримав бан на торговому майданчику.

Приклад шахрайської схеми / твіттер ohnePixel

Зрозуміло, що треба добряче помилитися, щоб прийняти пропозицію від невідомого користувача із нікнеймом "csgo expensive items service". Проте, чимало геймерів та стрімерів вже втрачало подібними способами свої дорогоцінні скіни. Тому завжди потрібно дуже уважно перевіряти всі пропозиції обміну, які ви отримуєте на свій акаунт.