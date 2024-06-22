Поки розробники з BioWare продовжують сипати подробицями про майбутню Dragon Age: The Veilguard, у Steam можна напрочуд дешево придбати усі попередні ігри відомої серії, інформує Games 24.

Цікаво Геймер пройшов найкращу гру 2023 року, граючи за шматок сиру

Звідки така щедрість

Реліз нової частини популярної RPG має відбутися вже до кінця 2024 року і вочевидь аби фанати та просто всі охочі геймери могли нагадати собі сюжет ігор-попередниць, видавці зробили на них солідні знижки.

Трейлер Dragon Age: The Veilguard – дивитися відео

Отож, до 27 червня включно користувачі платформи від Valve можуть придбати найповніші видання таких проєктів:

Dragon Age II: Ultimate Edition: 79 гривень (знижка 90%)

79 гривень (знижка 90%) Dragon Age Inquisition – Game of the Year Edition: 99 гривень (знижка 90%)

99 гривень (знижка 90%) Dragon Age: Origins – Ultimate Edition: 79 гривень (знижка 90%)

Хоча наступна частина, на перший погляд, суттєво відрізняється від оригіналу та його сиквелів, все ж маємо думку, що в неї буде куди приємніше грати, знаючи історію світу дещо детальніше.

Якраз у цьому й стануть у пригоді всі попередні частини, а з огляду на те, що сумарний час їх проходження разом з доповненнями становить понад 150 годин – ви знаєте чим зайнятися до релізу The Veilguard.