Якщо ви коли-небудь засумніваєтеся у свободі, яку гравцю дарує Baldur's Gate 3, то просто згадайте, що цю шедевральну RPG та кращу гру 2023 року можна пройти, граючи за головку сиру.

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Незвичний челендж

YouTube блогер під ніком Bouch відомий своєю впертістю та любов'ю до незвичних проходжень гри Larian Studios.

Хоча список його віртуальних звитяг досить солідний, найкращим "забігом" геймера ми все ж вважаємо його "сирну" пригоду.

Завдяки модифікації, Bouch надав своїм персонажам форму головки сиру та пройшов такою "бандою" всю гру.

Цікаво! Без модифікацій у Baldur's Gate 3 теж можна ненадовго стати сиром, щоправда, це відбувається лише в Акті 3 гри та й то, якщо розізлити місцевого Джина.

Як геймеру вдалося змусити "сир" битися

Ви будете шоковані, дізнавшись, що бойові здібності "сиру" в грі дещо обмежені.

У такій формі гравцю доступно лише 3 дії, а саме: стрибати, бити ворогів собою ж (на 1 одиницю шкоди) та випускати хмару їдкого газу, яка може завадити опонентам виконувати дії.

З огляду на це, може здатися, що в Larian не дуже хотіли аби хтось пройшов гру подібним чином, але Bouch все ж знайшов спосіб.

Повне проходження гри за сир – дивитися відео

Порятунком став клас Монаха, який через свої особливості виявився ідеальним для задуму блогера.

Завдяки йому, геймер зумів зосередити всю прокачку в мудрість та отримувати від цього суттєвий модифікатор до очків дій, крім того, як додаткову дію можна було використовувати атаку. "Вишенькою на сирі" стало те, що монахи мають бонус до шкоди від атак голіруч.

Якщо коротко, зірки зійшлися і Bouch досяг мети, пройшовши усі три Акти завдяки своїй тактичній майстерності, вибухівці та сувоям заклинань (сир, як виявилося, вміє читати).

Щоправда, в деяких моментах йому все ж доводилося приймати людську подобу аби гра пропустила його далі по сюжету.

Єдиним розчаруванням стало те, що в сирній подобі гравець не зміг спілкуватися з більшістю NPC, тож пригода виявилася дещо самотньою.