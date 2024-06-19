Если вы когда-нибудь усомнитесь в свободе, которую игроку дарит Baldur's Gate 3, то просто вспомните, что эту шедевральную RPG и лучшую игру 2023 года можно пройти, играя за головку сыра.

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Необычный челлендж

YouTube блогер под ником Bouch известен своим упрямством и любовью к необычным прохождениям игры Larian Studios.

Хотя список его виртуальных побед достаточно солидный, лучшим "забегом" геймера мы все же считаем его "сырное" приключение.

Благодаря модификации, Bouch придал своим персонажам форму головки сыра и прошел такой "бандой" всю игру.

Интересно! Без модификаций в Baldur's Gate 3 тоже можно ненадолго стать сыром, правда, это происходит только в Акте 3 игры и то, если разозлить местного Джина.

Как геймеру удалось заставить "сыр" сражаться

Вы будете шокированы, узнав, что боевые способности "сыра" в игре несколько ограничены.

В такой форме игроку доступно лишь 3 действия, а именно: прыгать, бить врагов собой же (на 1 единицу урона) и выпускать облако едкого газа, которое может помешать оппонентам выполнять действия.

Учитывая это, может показаться, что в Larian не очень хотели чтобы кто-то прошел игру подобным образом, но Bouch все же нашел способ.

Полное прохождение игры за сыр – смотреть видео

Спасением стал класс Монаха, который из-за своих особенностей оказался идеальным для задумки блогера.

Благодаря ему, геймер сумел сосредоточить всю прокачку в мудрость и получать от этого существенный модификатор к очкам действий, кроме того, как дополнительное действие можно было использовать атаку. "Вишенкой на сыре" стало то, что монахи имеют бонус к урону от атак голыми руками.

Если коротко, звезды сошлись и Bouch достиг цели, пройдя все три Акта благодаря своему тактическому мастерству, взрывчатке и свиткам заклинаний (сыр, как оказалось, умеет читать).

Правда, в некоторых моментах ему все же приходилось принимать человеческий облик, чтобы игра пропустила его дальше по сюжету.

Единственным разочарованием стало то, что в сырном облике игрок не смог общаться с большинством NPC, поэтому приключение оказалось несколько одиноким.