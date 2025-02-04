Геймерам знадобилося 44 роки аби розгадати загадку легендарної гри Donkey Kong
- Геймери відкрили, що в Donkey Kong існує більше рівнів після "екрану смерті", і ще один баг таймера.
- Спідранер Kosmic досяг цього за допомогою власного емулятора TAS, але це неможливо без спеціального ПЗ для звичайних гравців.
З далекого 1981 року вважалося, що класична аркадна гра Donkey Kong має лише одну кінцівку, аж поки самовідданий ютубер випадково не довів зворотне.
Понад 4 десятиліття вважалося, що на певному етапі гри в Donkey Kong неможливо уникнути програшу через баг, одначе виявилося, що це не зовсім так, інформує 24 Канал з посиланням на gamesradar+.
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Дивовижне відкриття здивувало спільноту
Оригінальна Donkey Kong складається з чотирьох етапів, які є різноманітними конфігураціями ігрового оточення та мають висхідну складність. Ці цикли відображаються в грі як рівні та коли ви дістаєтесь до п'ятого, складність фактично досягає піка і гра входить в нескінченний ланцюг повторення.
Майстри Donkey Kong доходять до "максимального" 22 рівня, де на них чекає баг, який унеможливлює подальшу гру та призводить до програшу шляхом закінчення часу на таймері.
Ще у 2013 році віддані фанати проєкту висунули теорію, що цієї помилки можна уникнути, використавши для цього так званий "ladder glitch", але таймер все одно закінчувався занадто рано і геймерам не вдавалося дійти до мети навіть з різними сторонніми засобами ПО.
Аж ось спідранер під ніком Kosmic досяг потрібного ефекту та вперше дістався "нового" рівня класичної забавки, звісно, з допомогою власноруч створеного емулятора TAS.
Відео з детальним поясненням – дивіться ролик
Виявилося, що після відомого "екрану смерті" на геймерів всі ці роки чекали ще кілька ітерацій рівнів, а також ще один баг таймера, який знову закінчує гру і не обходиться нововинайденим способом.
До того ж за словами героя, подібний трюк в грі ніколи не буде під силу гравцю без необхідного ПО. Згідно з оцінкою спідранера, така можливість хоча й існує в теорії, але складає близько 1 до 40 октильйонів і те, якщо ви ну дуже майстерний гравець в Donkey Kong.