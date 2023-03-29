Геймер грає у Diablo 4 за Кратоса з God of War: цікаве фото

Кратос із серії God of War готовий нищити натовпи ворогів у світі Sanctuary, оскільки гравець Diablo 4 примудрився створити персонажа, ідеально схожого на Вбивцю Богів.

Бета Diablo 4 скінчилася і попри проблеми із серверами її можна назвати досить успішною, адже показавши лише невеликий клаптик гри, розробники зацікавили не лише шанувальників франшизи, а й менш обізнаних з історією серії геймерів.

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Винахідливий користувач Reddit, вирішив, що занадто нудно грати в Diablo 4 за персонажа вигаданого навмання та створив героя майже на 100% схожого на Кратоса, протагоніста не менш відомої франшизи God of War.

Його персонаж у Diablo 4 має усі ті ж визначальні риси, що й Привид Спарти – від червоного татуювання на тілі й обличчі до спартанської шкіряної броні.

Зрозуміло, що щоб бути вірним оригінальному Кратосу, геймер обрав клас варвара, озброївши героя двома бойовими сокирами, подібними до тієї, якою Кратос нищив ворогів у God of War: Ragnarok.

Кратос у Diablo 4 / Фото з Reddit

Удосконалений інструментарій створення персонажів у Diablo 4 дозволяє гравцям налаштовувати протеже на свій розсуд до найменших дрібниць, тож не дивно, що деякі з них черпають натхнення для цього з популярних творів поп-культури.

Таким чином цей Кратос може надихнути ще більше фанів Diablo 4 грати за своїх улюбленців з інших проєктів.

Нагадаємо, що вихід Diablo 4 заплановано на 6 червня 2023 року для ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One та Xbox Series.