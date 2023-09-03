Шанувальник Elden Ring зламав лічильник часу гри, провівши в ній надто багато годин

Elden Ring постійно відстежує кількість годин, які користувачі провели в грі. Втім, одному затятому геймеру вдалося цей лічильник часу зламати.

Elden Ring має величезний відкритий світ, наповнений цікавим вмістом. Користувачі продовжуватимуть відкривати нові регіони під час проходження основного квесту, витрачаючи на гру десятки годин.

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Геймер зламав лічильник часу Elden Ring

Багато гравців вирішують розпочати запуск New Game+, що дозволяє їм знову зіграти в Elden Ring зі своїм персонажем підвищеного рівня. Гравці користуються цією можливістю, щоб помститися босам ранніх етапів Elden Ring, які завдавали їм проблем під час першого проходження.

Elden Ring у цей час постійно відстежує, скільки годин геймери провели у світі гри. Одному геймеру вдалося практично неможливе – він досяг максимально можливого ігрового часу.

Затятий шанувальник дізнався, що внутрішньоігровий таймер у Elden Ring закінчується на 999:59:59. Тож увесь інший час, які геймери проводять у грі після цього моменту, не будуть додаватися до таймера.

Схоже, розробники банально не очікували, що хтось проведе в їхній грі понад 1 тисячу годин. При цьому, на проходження Elden Ring, залежно від глибини занурення в сюжет, потрібно від 50 до 100 годин ігрового часу.