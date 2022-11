Продовження God of War з’явиться вже менш ніж за тиждень. Тож деякі все ще освоюють бойові можливості першої гри, намагаючись розтопити планки здоров’я сильних ворогів і ще більш неприємних босів.

Світовий рекорд у God of War

Сумнозвісний складний режим Give Me у грі God Of War має повернутися до майбутнього God of War Ragnarok, перетягуючи тих, хто схильний до страждань, назад через Геллхейм.

На відміну від попереднього, God of War Ragnarok дозволить гравцям зменшити трудомісткість Give Me God of War, але згодом заблокує їх від повернення до тяжкого середовища для цього проходження.

Та схоже, що шанувальники вже готові до проходження майбутньої гри на найскладнішому рівні. Зокрема, одному геймеру вдалося знищити королеву валькірій всього за 13 секунд.

У відео видно добре спорядженого Кратоса, який кілька секунд стоїть біля Сльози Королівства, перш ніж Сігрун вистрибує, коли його активує Привид Спарти.

Коротка кат-сцена – це єдиний момент домінування Королеви валькірій, яка за кілька секунд після початку бою була приголомшена за допомогою навичок Сокири Левіафана та Леза Хаосу.

Після наближення гравець активує талісман Кратоса, забезпечуючи 6 секунд ефекту уповільнення, під час якого завдає більшу частину шкоди. Ефект уповільнення часу незабаром зникає, але швидкість і потужність клинків Кратоса виявляються занадто потужними для Сігрун, чиє здоров'я швидко закінчується.

Відео завершується доказом того, що цього було досягнуто на складності Give Me God of War, і короткою демонстрацією використаних умінь та обладунків.

Реліз гри God of War: Ragnarok відбудеться вже наступного тижня – 9 листопада.