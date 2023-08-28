Шанувальник GTA 4 пройшов гру з неймовірним досягненням

Стрімер Grand Theft Auto 4 здійснив неймовірний спідран гри перед невеликою аудиторією глядачів. При цьому за весь час проходження він жодного разу не зазнав шкоди від ворогів.

Поки в центрі уваги протягом значної частини останнього десятиліття домінували Grand Theft Auto 5 і майбутня GTA 6, шанувальники продовжували стікатися до першої частини епохи HD франшизи. Тож пригоди Ніко Беліка в GTA 4 досі продовжують цікавити шанувальників.

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Неймовірний спідран у GTA 4

Попри те, що минуло понад 15 років після випуску Grand Theft Auto 4, багато шанувальників продовжують хвалити гру навіть, коли вихід GTA 6 вже десь на горизонті.

Багато з найпристрасніших шанувальників гри вихваляли головного героя Ніко Белліка як одного з найкращих головних героїв франшизи. Гру 2008 року також похвалили за увагу до деталей у багатьох аспектах гри, включаючи її анімацію та динамічних персонажів.

Тепер юний 19-річний стрімер Дру показав неймовірний спідран гри. За допомогою моду пришвидшеного бігу він зміг пройти всю гру лише за 6 годин. При цьому він не зазнав жодної шкоди.

Дру стверджує, що витратив більше 1500 годин на тренування цього спідрану. У прямій трансляції його подивилась відносно невелика аудиторія – менш як 200 людей на ютубі та трішки більше як 1 тисяча глядачів на Twitch.