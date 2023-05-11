Пригода Еша Кетчума почалася 1 квітня 1997 року, коли на телебаченні в Японії почали транслювати серіал Pokemon. Поряд з телесеріалом розвивалась й ігрова франшиза.

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26 років Pokemon в одному портреті

За ці 26 вийшло 1233 епізоди основної серії аніме про покемонів. Водночас Еш Кутчум пройшов 7 різних ігор аніме, серед них:

Pokemon Red and Blue,

Pokemon the Series: Ruby and Sapphire,

Pokemon the Series: Diamond and Pearl,

Pokemon the Series: Black & White,

Pokemon the Series: XY,

Pokemon the Series: Sun & Moon,

Pokemon Journeys: The Series.

"Подорож довжиною в 25 років" – це те, що turnninja зафіксував у своєму відео, яке чудово продемонструвало твір.

У портреті є різні знакові моменти чвертьстолітньої пригоди Еша Кетчума в аніме про Покемонів. Пригоди, яка завершилася відходом Еша та Пікачу з шоу в останньому епізоді Pokemon Journeys: The Series.