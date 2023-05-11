Происшествие Эша Кетчума началось 1 апреля 1997 года, когда по телевидению в Японии начали транслировать сериал Pokemon. Наряду с телесериалом развивалась и игровая франшиза.

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26 лет Pokemon в одном портрете

За эти 26 вышло 1233 эпизода основной серии аниме о покемонах. В то же время Эш Кутчум прошел 7 разных игр аниме, среди них:

Покемон Red and Blue,

Покемон серии: Ruby and Sapphire,

Покемон серии: Diamond and Pearl,

Покемон серии: Black & White,

Покемон серии: XY,

Pokemon the Series: Sun & Moon,

Pokemon Journeys: The Series.

"Путешествие длиной в 25 лет" – это то, что turnninja запечатлел в своем видео, которое прекрасно продемонстрировало произведение.

В портрете есть разные знаковые моменты четвертьстолетнего приключения Эша Кетчума в аниме о Покемоне. Происшествия, завершившееся уходом Эша и Пикачу из шоу в последнем эпизоде Pokemon Journeys: The Series.