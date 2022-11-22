Доки геймери з нетерпінням чекають виходу оновленої версії The Witcher 3, один із відданих шанувальників гри представив феноменальну копію Каер Морхена, побудовану за допомогою LEGO.

Важливо PIN-UP Foundation придбав генератор для забезпечення стабільної роботи Харківського метро

Попри усю різноманітність наборів LEGO, на превеликий жаль фанатів франшизи The Witcher, офіційного набору, присвяченого цьому всесвіту поки що не існує.

Однак, очевидно, існує досить великий попит на подібні витвори, адже творіння одного геймера набрало понад 27 тисяч вподобань на платформі Reddit.

Саме там користувач під ніком Rampart87 поділився своїм дітищем – детальною копією замку, що є домівкою відьмаків зі "школи вовка".

Окрім уважного відтворення архітектури та особливостей фортеці, ентузіаст також наповнив цю модель кумедними доповненнями, на кшталт сцени у якій Йеннефер з Венгербурга викидає сумнозвісний матрац.

Єдиним недоліком цього витвору мистецтва, у коментарях називають низьку роздільну здатність зображення, адже усім кортить якомога уважніше розглянути настільки кропітку роботу.