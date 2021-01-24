Шанувальник Зельди повністю відтворив культову Link's Awakening у Minecraft

Один з шанувальників Зельди, спільно з дівчиною, створив повноцінну версію гри Link's Awakening, включно з ворогами, NPC та іншим у кубічному світі Minecraft. Подробиці у матеріалі.

Minecraft давно відомий своєю доступністю та простотою використання при створенні модів та локацій з інших ігор, фільмів та телешоу. Один з користувачів Reddit під нікнеймом pickledscones представив спільноті свою версію мапи з культової гри The Legend of Zelda: Link's Awakening.

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Оскільки величезна кількість інших ігор отримали копії своїх локацій в Minecraft, не дивно, що настала черга і Legend of Zelda. Оригінальна Link's Awakening була випущена в далекому 1993 році для Game Boy та отримала ремейк на Nintendo Switch у 2019 році, що вдихнув в неї нове життя та завоював прихильність молодої аудиторії, не знайомої з оригіналом.

Лінк та компанія у Minecraft версії / зображення reddit

Тепер же користувач Reddit, разом зі своєю дівчиною, вирішив збудувати мапу з Link's Awakening в Minecraft, сподіваючись повноцінно відтворити оригінал. Проте щось пішло не так, і замість того, щоб просто відбудувати карту, якою гравці могли б прогулятися як музеєм, геймер та його дівчина фактично зробили версію гри, в яку можна грати як в оригінал – гравці можуть боротися з ворогами, спілкуватися з NPC та навіть битися з босами. Останнє, що залишилось зробити для повного відтворення гри – це додати сюжетний режим, що є досить важким завданням, проте "розробники" сподіваються, що все ж зможуть реалізувати цей задум в фінальній версії. Мод, для запуску якого потрібен додатковий мод "Optifine", доступний для безкоштовного завантаження у поточній версії та залишиться таким після завершення роботи.

Одна з локацій Link's Awakening у Minecraft / зображення reddit

Побудова карти в Minecraft – це одне, а ось створення повноцінної версії гри – це зовсім інша справа. Рівень терпіння, що необхідний для побудови карти в масштабі, навіть не враховуючи часу, витраченого для створення всіх текстур, скінів персонажів, ворогів і босів, просто вражає. Сам pickledscones зазначив, що на створення цього масштабного проєкту було витрачено понад 900 годин. Геймер та його дівчина провели титанічну роботу, яку не повинен пропустити жоден шанувальник Link's Awakening чи Minecraft.