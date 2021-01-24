Один из поклонников Зельды, совместно с девушкой, создал полноценную версию игры Link's Awakening, включая врагов, NPC и другое в кубическом мире Minecraft. Подробности в материале.

Minecraft давно известен своей доступностью и простотой использования при создании модов и локаций из других игр, фильмов и телешоу. Один из пользователей Reddit под никнеймом pickledscones представил сообществу свою версию карты из культовой игры The Legend of Zelda: Link's Awakening.

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Поскольку множество других игр получили копии своих локаций в Minecraft, неудивительно, что настал черед и Legend of Zelda. Оригинальная Link's Awakening была выпущена в далеком 1993 году для Game Boy и получила ремейк на Nintendo Switch в 2019 году, что вдохнул в нее новую жизнь и завоевал расположение молодой аудитории, не знакомой с оригиналом.

Линк и компания в Minecraft версии / изображение reddit

Теперь же пользователь Reddit, вместе со своей девушкой, решил построить карту из Link's Awakening в Minecraft, надеясь как можно более точно воспроизвести оригинал. Однако что-то пошло не так, и вместо того, чтоб просто воспроизвести карту, по которой игроки могли бы прогуляться как по музею, геймер и его девушка фактически сделали версию игры, в которую можно играть как в оригинал – игроки могут бороться с врагами, общаться с NPC и даже сражаться с боссами. Последнее, что осталось сделать для полного воспроизведения игры – это добавить сюжетный режим, что является весьма трудной задачей, однако "разработчики" надеются, что все же смогут реализовать этот замысел в финальной версии. Мод для запуска которого нужен дополнительный мод "Optifine", доступен для бесплатной загрузки в текущей версии и останется таковым после завершения работы.

Одна из локаций Link's Awakening в Minecraft / изображение reddit

Постройка карты в Minecraft – это одно, а вот создание полноценной версии игры – это совсем другое дело. Уровень терпения, что необходимо для построения карты в масштабе, даже не считая времени, затраченного для создания всех текстур, скинов персонажей, врагов и боссов, просто поражает. Сам pickledscones отметил, что на создание этого масштабного проекта было потрачено более 900 часов. Геймер и его девушка провели титаническую работу, которую не должен пропустить ни один поклонник Link's Awakening или Minecraft.