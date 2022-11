Загалом Skyrim наповнений пасхалками, які посилаються на різні ігрові та мультимедійні франшизи. Цей список включає Castlevania, Minecraft, Portal 2, The Lord of the Rings та багато інших.

Пасхалка на Assassin's Creed

Assassin's Creed – одна з найбільших франшиз в ігровій індустрії, а остання гра Assassin's Creed Valhalla принесла понад мільярд доларів доходу відразу після релізу. Тож, мабуть, не дивно, що The Elder Scrolls 5: Skyrim містить чітке посилання на цю популярну гру.

Користувач поділився відео, в якому показує, як виконує стрибок віри в Skyrim. Він стрибає у водойму зі значної висоти, а внизу його зустрічає дух на ім'я Аззадал, який каже, що минуло багато часу з тих пір, як хтось кинувся й не вижив.

Аззадал згадує, що виступав на вершині Бардового стрибка перед тим, як зробити стрибок віри, але він, очевидно, не пережив падіння. Незабаром після цього дух дістає музичний інструмент і починає грати мелодію, а потім раптово зникає.

Стрибок Барда – це просто дерев'яна дошка на вершині редуту Загубленої долини, і гравці можуть покращити свої навички мовлення в Skyrim, виконавши це вміння. Однак це можна отримати лише один раз, оскільки гравці не отримають бонусних балів за повторні стрибки.

Дерево навичок мовлення містить деякі корисні переваги, наприклад кращі ціни та можливість підкупити охоронців Skyrim, щоб вони ігнорували їхні злочини.

Схоже, багато гравців стрибнули, як тільки вони натрапили на це місце в The Elder Scrolls 5: Skyrim. Шанувальники стверджують, що вони не могли зупинити себе від стрибка віри, але деякі зрештою провалили стрибок, і їм довелося перезавантажувати попереднє збереження, щоб виконати його правильно.