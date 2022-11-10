Враховуючи репутацію Minecraft як віртуального притулку для конструкторів і любителів LEGO, той факт, що фанати "Зоряних воєн" і гравці в Minecraft багато в чому збігаються, нікого не повинен дивувати.

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"Зоряні війни" в Minecraft

Легендарна історія співпраці між Star Wars і LEGO налічує кілька десятиліть, і навіть в індустрії відеоігор ця співпраця дала змогу створити одні з найкращих відеоігор LEGO усіх часів.

Однак Minecraft – це зовсім інший вимір, і хоча офіційна співпраця між двома інтелектуальними об'єктами залишається малою, шанувальники безупинно намагаються відтворити Далеку Галактику в чарівному воксельному світі Minecraft.

Цього разу майнкрафт-конструктор і фанат "Зоряних воєн" Vistachess відтворив Корусант, Татуїн та інші місця із всесвіту "Зоряних воєн" – з кадрами, практично взятими прямо з фільмів.

Він врахував всі можливі деталі – від моху, що росте на храмах Явіна 4, до форми скель, що оточують арену на Джеонозисі. На виконання цього вражаючого проекту Vistachess знадобилося два роки.

Загальна кількість планет, які Vistachess зробив для свого проєкту "Зоряні війни" – десять. При цьому деякі з них (наприклад, вулканічна планета Неварро) походять із телешоу "Мандалорець".

Хоча проєкт здається далеким від завершення, ігрова версія карт Татуїна та Корусанта доступна для завантаження, а далі буде й Набу.