Внутрішньоігрова косметика вже давно стала важливим елементом індустрії відеоігор, а майже у всіх багатокористувацьких проєктах можна знайти її "сліди". Не стала винятком й популярна гра Call of Duty: Warzone, у якій постійно з'являються нові скіни на зброю чи оперативників.

Актуально Зірка Warzone Aydan встановив черговий світовий рекорд із зовсім непередбачуваною зброєю

Щось подібне сталося й кілька днів, бо розробники випустили новий тематичний набір з назвою "Magma Fury". До складу цього комплекту ввійшло одразу дев'ять косметичних предметів, а придбати його можна за 2400 CoD Points (ігрова валюта), а це приблизно 20 доларів (понад 500 гривень). Варто додати, що аналогічний набір з'явився й в Call Of Duty Black Ops Cold War.

Набір "Magma Fury": відео

Найбільше геймерів зацікавив новий скін на ірландського оперативника з прізвиськом Knight. Варто відзначити, що цей образ дійсно має дуже ефектний вигляд, а деякі елементи вбрання навіть мають тематичну підсвітку (наче магма). Щоправда, є одна невелика проблема – цей скін має такий вигляд лише в головному меню.

Річ у тім, що на полях Верданську зникають всі яскраві елементи, а тому скін втрачає свою унікальність. Насправді зараз він майже нічим не відрізняється від класичного образу цього оперативника. Можливо, дехто може подумати, що розробники зробили все правильно, мовляв, такий скін було б дуже легко помітити на полі бою. Аргумент дійсно гарний, щоправда, чомусь в Call Of Duty Black Ops Cold War такої "допомоги" немає, а геймери отримали той образ, за який заплатили свої кошти.

Зрозуміло, що шанувальники Call of Duty: Warzone розчаровані, бо дехто купував набір "Magma Fury" лише заради цього скіна. Геймери вже почали звинувачувати розробників у шахрайстві, а деякі навіть збираються повертати свої кошти. Щоправда, представники компанії Activision поки ніяк не коментували цю ситуацію.

Очікування та реальність / Фото Reddit kaif_chan123