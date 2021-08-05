Внутриигровая косметика уже давно стала важным элементом индустрии видеоигр, а почти во всех многопользовательских проектах можно найти ее "следы". Не стала исключением и популярная игра Call of Duty: Warzone, в которой постоянно появляются новые скины на оружие или оперативников.

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Нечто подобное произошло и несколько дней тому, поскольку разработчики выпустили новый тематический набор c названием "Magma Fury". В состав этого комплекта вошло сразу девять косметических предметов, а приобрести его можно за 2400 CoD Points (игровая валюта), а это примерно 20 долларов (более 500 гривен). Стоит добавить, что аналогичный набор появился и в Call Of Duty Black Ops Cold War.

Набор "Magma Fury": видео

Больше всего геймеров заинтересовал новый скин на ирландского оперативника с прозвищем Knight. Стоит отметить, что этот образ действительно эффектно выглядит, а некоторые элементы одежды даже имеют тематическую подсветку (как магма). Правда, есть одна небольшая проблема – этот скин так выглядит только в главном меню.

Дело в том, что на полях Верданска исчезают все яркие элементы, а потому скин теряет свою уникальность. На самом деле сейчас он почти ничем не отличается от классического образа этого оперативника. Возможно, кто-то может подумать, что разработчики сделали все правильно, мол, такой скин было бы очень легко заметить на поле боя. Аргумент действительно хороший, правда, почему-то в Call Of Duty Black Ops Cold War такой "помощи" нет, а геймеры получили тот образ, за который заплатили свои деньги.

Понятно, что поклонники Call of Duty: Warzone разочарованы, потому что некоторые покупали набор "Magma Fury" только ради этого скина. Геймеры уже начали обвинять разработчиков в мошенничестве, а некоторые даже собираются возвращать свои средства. Правда, представители компании Activision пока никак не комментировали эту ситуацию.

Ожидания и реальность / Фото Reddit kaif_chan123