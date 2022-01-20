Шанувальники Elden Ring розшифрували загадкові руни: допоміг знавець древньоазійських діалектів

Фанати Elden Ring розшифрували загадкові руни, які вони помітили на "злитій" мапі. Виявилося, що автори використали не вигадану мову, а рідкісний древньоазійський діалект.

Напевно, всі шанувальники Elden Ring знають, що в листопаді минулого року проходили закриті тестування цієї відеоігри. Загалом ця подія пройшла досить вдало, щоправда, навряд чи її можна назвати ідеальною.

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Річ у тім, що деякі геймери змогли "зламати" версію Elden Ring для консолі PlayStation 4, а тому в мережі почали з'являтися різні спойлери та матеріали з відеогри. Саме в таких "злитих" файлах шанувальники Elden Ring й знайшли одну дуже цікаву мапу. Загалом вона схожа на ту, яку розробники показували під час офіційної трансляції, щоправда, є в неї й одна особливість.

Геймери помітили, що на "злитій" мапі є чимало різних загадкових рун, які використовуються для підписів та позначень. Зрозуміло, що вони одразу ж захотіли їх розшифрувати, щоправда, перші їхні спроби провалилися. Тому тоді фанати припустили, що ці руни зроблені вигаданою мовою.

"Злита" мапа / Скриншот

Але через кілька місяців китайські шанувальники виявили, що це не руни, а написи на рідкісному древньоазійському діалекті (мова носу). Використовують його жителі кількох невеликих провінцій, що розташовані в південно-західній частині Китаю. Варто відзначити, що мовою носу володіє не так багато людей, а тому процес розшифрування затягнувся.

Також геймери виявили, що розробники не просто зробили написи древньоазійською мовою. Річ у тім, що вони китайськими символами написали японські слова, тобто транслітом. А тому фанатам потрібно було ще зіставляти китайські символи та японську абетку. Цікаво, що геймери навіть звернулися по допомогу до знавця древньоазійських діалектів.

Таблиця відповідностей / Скриншот

У такий спосіб вони змогли перекласти 80% тексту, щоправда, чогось дуже важливого не виявили. Такі написи розробники використовували для підпису певних об'єктів чи застережень. Наприклад, автори не радять слухати спів сирен, а також згадують про інших морських істот (кракен та змій). Центральний материк вони назвали "Континент морського бога", а одну з долин – "Дещо пласке".

Цікаво, що для підпису деяких об'єктів розробники чомусь використовували назви велосипедів та мотоциклів. Також на мапі можна знайти цитати з японських романів, згадку про індійські коржики та назву студії FromSoftware. З цікавого ще можна відзначити, що замок, який з'являвся в беті, назвали Единбурзьким. Можливо, в ігрової споруди є реальний прототип.

Як китайські фанати Elden Ring розшифровували ці руни: відео

, шо реліз гри Elden Ring відбудеться 25 лютого 2022 року на PC, PS5, PS4, Xbox Series та Xbox One. На PC ціна стартує від 799 гривень, на PlayStation – 1999 гривень, а на Xbox – 70 доларів.