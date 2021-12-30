Шанувальників Halo Infinite не на жарт розлютив скін з котячими вушками: в чому справа

Фанати Halo Infinite, м'яко кажучи, невдоволені деталлю, що стосується популярного скіна із котячими вухами та навіть інкримінують розробникам порушення закону. Детальніше – у матеріалі.

Кастомізація персонажів та продаж скінів – це не лише те, що радує багатьох геймерів, але й справжня золота жила для розробників відеоігор. Внутрішньоігрові транзакції, спрямовані на покупку подібного контенту приносять компаніям чималі прибутки, проте іноді й чималі проблеми.

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Оновлення під назвою "Winter Contingency" додало в Halo Infinite новорічний настрій завдяки унікальній "святковій" броні, скінам для зброї та іншим елементам. Але одна річ особливо прийшлася гравцям до смаку – і це були котячі вушка.

Цей косметичний предмет, дозволяє персонажам виглядати таким собі стильним котиком навіть під час запеклих поєдинків та є частиною "набору" під назвою "Любителі котів" ціною в 10 доларів.

Все було б добре, але виявилося, що вушка не підходять до деяких типів броні, хоча в ігровому магазині вказано зворотне. На це звернув увагу користувач Reddit під ніком spartan112g, який був просто розлючений цим фактом.

Вушка у магазині Halo Infinite / скриншот з ютубу

За словами геймера, він цілеспрямовано здобував 96 рівень бойового пропуску задля того, щоб розблокувати шолом, на який він і хотів надягти котячі вуха, а надпис в магазині стверджував, що це цілком можливо.

Проте, як виявилося "Purfect Audio" та "Spacestation Gaming armor" несумісні у грі, а отже геймер пустив на вітер не лише час, але й 10$ витрачені на набір. Потому, гравець спробував хоча б повернути кошти, але і це виявилося неможливим.

Розчарований геймер вирішив пожалітися на розробників в фанатському сабредіті і виявилося, що він не один такий "щасливчик". Понад 5,5 тисяч лайків та більш як 600 коментарів від людей, що зіткнулися з такою ж проблемою – це досить багато, особливо, якщо врахувати те, що цей випадок може бути класифіковано як "fake advertising", що суворо карається законом у США.

Лише час покаже, чи змусить розробників із 343 така реакція спільноти вжити заходів чи вони залишать усе як є.