Кілька днів тому ми розповідали про емоцію з Fortnite, яка дає несправедливу перевагу своєму власнику. У схожу ситуацію потрапив й новий набір косметичних предметів для Call of Duty: Warzone, щоправда, в цьому випадку перевагу отримують опоненти.

Варто розпочати з того, що йдеться про комплект з назвою "Skull Collector", який з'явився одночасно у Call of Duty: Warzone та Call of Duty: Vanguard. Присвячений він тематиці джунглів, а загалом до його складу увійшло сім косметичних предметів. Варто додати, що коштує таке задоволення 2400 CoD Points (ігрова валюта), а це приблизно 20 доларів (понад 500 гривень).

Які предмети входять до складу набору "Skull Collector" / Фото з офіційного сайту розробників гри

Набір досить цікавий, щоправда, одразу ж після виходу він отримав досить нестандарту характеристику від геймерів. Вони жартівливо назвали його першим в історії комплектом у стилі "pay-to-lose" ("заплати, щоб програти"). Річ у тім, що скін з назвою "Acinonyx" (для AS44), який входить до його складу, некоректно працює у відеогрі Call of Duty: Warzone.

А яскравим підтвердженням цих слів може слугувати відео, яким поділився на Reddit користувач з нікнеймом SamUdoma. На його записі можна побачити, що цей скін не відображається у Call of Duty: Warzone, а найгірше у цій ситуації те, що з такої невидимої зброї не можна стріляти. Додамо, що проблеми з цим набором виникли лише в шанувальників королівської битви. Наостанок варто відзначити, що розробники з Raven Software поки ніяк цю ситуацію не коментували.

Який вигляд має гравець з цим скіном у грі Call of Duty: Warzone: відео