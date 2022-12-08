Що було б якби у The Witcher 3 пошуками Цірі зайнявся Ейс Вентура, а не Геральт: кумедне відео

Креативний ютубер продовжує тішити геймерів кумедними монтажами в яких переміщує відомих персонажів у світ якоїсь відеогри. Цього разу Ейс Вентура відправився на пошуки принцеси Цірілли у The Witcher 3.

Один з найвідоміших героїв Джима Керрі – Ейс Вентура продовжує досліджувати світ ігор польської студії CD Projekt RED, адже слідом за подорожжю в Найт-Сіті з Cyberpunk 2077, креативний ютубер відправив його на пошуки Цірі у The Witcher 3.

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Колоритний детектив з розшуку домашніх тварин отримав нове неочікуване завдання, адже тепер він мусить знайти справжню принцесу.

Свій шлях Ейс Вентура розпочав з невеличкого тренування в Каєр Морхені, під пильним наглядом Геральта, а потім після короткої словесної перепалки з місцевими забулдигами в одній з таверн, вирушив на небезпечне завдання.

По дорозі імпозантному чоловіку вдалося завітати у лазню до Сігізмунда Дійкстри та навіть поцілувати Трісс Мерігольд. Після кількох перемог у гвінт, вигнання демонів з закинутого будинку та інших пригод, величний детектив нарешті повернув принцесу батькові та у фірмовому стилі покинув королівський палац.

Ейс Вентура у The Witcher 3: відео

Геймери залишилися в захваті від відео, що допомогло йому набрати понад 900 тисяч переглядів та 71 тисячу вподобань всього лише за тиждень.

Як справедливо зазначено в одному із найбільш популярних коментарів – таке враження, що Ейс Вентура ідеально впишеться в будь-яку гру і, переглянувши це відео, досить важко посперечатися з подібним твердженням.