5 найкращих ігор, які ви можете забрати за копійки у літньому розпродажі Steam

У Steam знову розпродаж. Деякі ігри скинули в ціні настільки, що коштують менше чашки кави. На що варто звернути увагу?

Знижки діють на такі ігри

Деякі з цих ігор ми вже бачили на розпродажах неодноразово. Наприклад, перший Frostpunk можна забрати за 60 гривень, Civilization VI коштує 26 гривень, Batman: Arkham Knight – 27 гривень, а третій "Відьмак" – 72. Всі ці проєкти мають чудові відгуки, тож якщо ви чомусь іще в них не пограли, саме час ознайомитися з їхніми різноманітними всесвітами.

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