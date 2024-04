Нижче ви знайдете дати виходу всіх найбільших ігор, які були анонсовані на цей і наступні місяці. Незалежно від того, чи маєте ви PS5, Xbox Series X/S або Nintendo Switch, ви зможете знайти щось цікаве для себе у квітні 2024 року.

Майбутні ігри для PS4 та PS5

Власники PlayStation, мабуть, найкраще забезпечені з усіх платформ у квітні. Вони отримують не лише Sea of Thieves, яка раніше була доступна лише для Xbox, а й такі великі релізи, як Sand Land та ексклюзивна для PS5 гра Stellar Blade, яка нещодавно наробила багато шуму.

Квітень:

Withering Rooms – 2 квітня.

Turbo Golf Racing 1.0 – 4 квітня.

Gigantic: Rampage Edition – 9 квітня.

House Flipper 2 – 10 квітня.

ArcRunner – 18 квітня.

Final Fantasy XVI: The Rising Tide (DLC) – 18 квітня.

Sker Ritual – 18 квітня.

Umurangi Generation – 18 квітня.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – 23 квітня.

Tales of Kenzera: Zau – 23 квітня.

TMNT Arcade: Wrath of the Mutants – 23 квітня.

Another Crab's Treasure – 25 квітня.

SaGa: Emerald Beyond – 25 квітня.

Sand Land – 26 квітня – придбати.

Stellar Blade – 26 квітня.

Braid: Anniversary Edition – 30 квітня.

Sea of Thieves – 30 квітня.

Dave the Diver – квітень 2024.

Травень:

System Shock – 21 травня.

Multiversus – 28 травня.

Червень:

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin – 14 червня.

Shin Megami Tensei V: Vengeance – 14 червня.

Також 5 липня вийде The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak, 20 серпня Black Myth: Wukong, а 9 вересня слід очікувати Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Найближчі ігри для Xbox X/S та Xbox One

Цього місяця на Xbox не очікується жодних великих ексклюзивів, але пізніше буде кілька дуже помітних релізів. Наприклад, STALKER 2: Heart of Chernobyl від української студії та Warhammer 40,000: Space Marine 2. Власники консолі зможуть придбати крос–платформні ігри, такі як Sand Land, Tales of Kenzera: Zau та інші.

Квітень:

Withering Rooms – 2 квітня.

Turbo Golf Racing 1.0 – 4 квітня.

Gigantic: Rampage Edition – 9 квітня.

House Flipper 2 – 10 квітня.

ArcRunner – 18 квітня.

Sker Ritual – 18 квітня.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – 23 квітня.

Tales of Kenzera: Zau – 23 квітня.

TMNT Arcade: Гнів мутантів – 23 квітня.

Another Crab's Treasure – 25 квітня.

Sand Land – 26 квітня.

Braid: Anniversary Edition – 30 квітня.

Травень:

Senua's Saga: Hellblade II – 21 травня.

System Shock – 21 травня.

Multiversus – 28 травня.

Також 14 червня чекаємо Shin Megami Tensei V: Vengeance, 20 серпня – Black Myth: Wukong, 5 вересня довгоочікувану STALKER 2: Heart of Chernobyl, а 9 вересня – Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Найближчі ігри для Nintendo Switch

Тут ситуація така сама – великих релізів очікувати не слід, але є багато чого цікавого від сторонніх інді–розробників. Цього місяця на платформі виходить Grounded, а також покращена версія інді–гри Braid та новий аркадний порт про Черепашок–ніндзя.

Квітень:

Grounded – 16 квітня.

ArcRunner – 18 квітня.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – 23 квітня.

Tales of Kenzera: Zau – 23 квітня.

TMNT Arcade: Wrath of the Mutants – 23 квітня.

Another Crab's Treasure – 25 квітня.

SaGa: Emerald Beyond – 25 квітня.

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board! – 26 квітня.

Braid: Anniversary Edition – 30 квітня.

Травень:

Endless Ocean: Luminous – 2 травня.

Paper Mario: The Thousand-Year Door – 23 травня.

World of Goo 2 – 23 травня.

Червень:

Monster Hunter Stories Collection – 14 червня.

Shin Megami Tensei V: Vengeance – 14 червня.

Super Monkey Ball: Banana Rumble – 25 червня.

Luigi's Mansion 2 HD – 27 червня.

Також у липні ми побачимо The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak (5 липня), а 10 жовтня – Fantasy Life i: the Girl Who Steals Time.