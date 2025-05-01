Буде весело й цікаво: ось що чекає далі на Assassin's Creed Shadows

Ubisoft розкрила плани на майбутнє Assassin’s Creed Shadows. Гравців чекають безкоштовні DLC, сюжетні оновлення, нова зброя, покращення паркуру та режиму фото, а також New Game Plus – і це лише початок.

Чого чекати від Assassin’s Creed Shadows

Ubisoft представила дорожню карту розвитку Assassin’s Creed Shadows – в неї увійдуть як платні, так і безкоштовні доповнення, нові сюжетні лінії, вдосконалення механік, а також режим New Game Plus. Чимало нововведень будуть доступні вже найближчими місяцями, повідомляє 24 Канал з посиланням на GamesRadar.

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Перше доповнення до гри під назвою "Claws of Awaji" продовжить історію після епілогу Shadows і відкриє нову локацію – острів Авадзі. Гравці зможуть випробувати нових ворогів, здібності й зброю, серед яких – унікальний лук, доступний виключно для Наое. Дата релізу доповнення поки що не оголошена, але відомо, що воно вийде пізніше цього року і буде безкоштовним для всіх, хто оформив попереднє замовлення гри.

Дорожня карта також включає низку безкоштовних сюжетних доповнень, які додадуть нові здібності, союзників, активності та кат-сцени. Вони поглиблять історії персонажів, які, на думку режисера Саймона Лемей-Комтуа, "потребують трохи більше екранного часу". Перше з них, "Праці Луїса Фруа", розповість про єзуїта-науковця і буде доступне вже на початку травня. У доповнення увійде новий квест.

Окрему увагу Ubisoft приділила фідбеку гравців. На кінець травня заплановано оновлення паркуру: з’являться стрибки з викидом назад і вбік, а також новий тип вертикального стрибка на низько висячі навіси – більше ніяких незграбних ударів головою об балкони.

Того ж місяця великих змін зазнає й фоторежим: очікуються нові фільтри, пози, міміки персонажів і можливість додавати музику до знімків.

У червні з’явиться друге безкоштовне сюжетне оновлення, створене на основі побажань спільноти. Воно поліпшить атмосферу гри за допомогою нових візуальних ефектів, таких як мерехтіння зброї в бою, фільтри вбивств, покращення здібностей і контури персонажа в стелс-сценах. Також додадуть новий квест, союзника, рівні складності, оновлення системи сигналізації у відкритому світі та можливість налаштувати зовнішній вигляд у кат-сценах, наприклад – прибирати головні убори.

Надалі Ubisoft обіцяє ще більше контенту. Гравці отримають доступ до режиму New Game Plus, нових сюжетних оновлень, контенту для анімуса, розширень кодексів та бонусів. Заплановані також "спеціальні колаборації", хоча зараз ще невідомо, що це означає, а частина доповнень буде доступна за гроші.