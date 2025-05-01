Чего ждать от Assassin's Creed Shadows

Ubisoft представила дорожную карту развития Assassin's Creed Shadows – в нее войдут как платные, так и бесплатные дополнения, новые сюжетные линии, усовершенствования механик, а также режим New Game Plus. Многие нововведения будут доступны уже в ближайшие месяцы, сообщает 24 Канал со ссылкой на GamesRadar.

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Первое дополнение к игре под названием "Claws of Awaji" продолжит историю после эпилога Shadows и откроет новую локацию – остров Авадзи. Игроки смогут испытать новых врагов, способности и оружие, среди которых – уникальный лук, доступный исключительно для Наоэ. Дата релиза дополнения пока что не объявлена, но известно, что оно выйдет позже в этом году и будет бесплатным для всех, кто оформил предзаказ игры.

Дорожная карта также включает ряд бесплатных сюжетных дополнений, которые добавят новые способности, союзников, активности и кат-сцены. Они углубят истории персонажей, которые, по мнению режиссера Саймона Лемей-Комтуа, "нуждаются в немного больше экранного времени". Первое из них, "Труды Луиса Фруа", расскажет об иезуите-ученом и будет доступно уже в начале мая. В дополнение войдет новый квест.

Отдельное внимание Ubisoft уделила фидбеку игроков. На конец мая запланировано обновление паркура: появятся прыжки с выбросом назад и вбок, а также новый тип вертикального прыжка на низко висящие навесы – больше никаких неуклюжих ударов головой о балконы.

В том же месяце большие изменения претерпит и фоторежим: ожидаются новые фильтры, позы, мимики персонажей и возможность добавлять музыку к снимкам.

В июне появится второе бесплатное сюжетное обновление, созданное на основе пожеланий сообщества. Оно улучшит атмосферу игры с помощью новых визуальных эффектов, таких как мерцание оружия в бою, фильтры убийств, улучшения способностей и контуры персонажа в стелс-сценах. Также добавят новый квест, союзника, уровни сложности, обновление системы сигнализации в открытом мире и возможность настроить внешний вид в кат-сценах, например – убирать головные уборы.

В дальнейшем Ubisoft обещает еще больше контента. Игроки получат доступ к режиму New Game Plus, новым сюжетным обновлениям, контенту для анимуса, расширений кодексов и бонусов. Запланированы также "специальные коллаборации", хотя сейчас еще неизвестно, что это значит, а часть дополнений будет доступна за деньги.