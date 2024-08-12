У вивченні геймерського сленгу ми дійшли до одного з "босів", адже слово "імба" давно ввійшло в словниковий арсенал величезної кількості людей, навіть подекуди зовсім далеких від відеоігор. Звідки походить цей термін та що він означає, розповість Games 24.

До теми Словник геймера: що таке "АОЕ" та чому це не має стосунку до тюремного жаргону

Що означає "імба"?

"Імба" – це скорочення з англійського слова "imbalanced", що буквально означає "незбалансований".

У відеоігровій спільноті цей термін використовується для опису аж надто потужної ігрової механіки, персонажа, спорядження, зброї чи здібності.

"Я програв, бо погано граю чи, бо інші раси імба?", – типова ситуація в Civilization / Фото з Reddit

Коли щось у грі називають "імбою", то зазвичай це означає, що цей елемент надає гравцям таку перевагу над іншими, що може порушити баланс гри та навіть вважатися несправедливою.

Приклади вживання

Воу, ця броня повністю нівелює фізичну шкоду, це ж просто імба, – типова радість для фаната ММО.

Але термін настільки вкоренився в повсякденне життя, що став звичним для позначення чогось ну дуже крутого.

Пробував новий Живчик? Це просто імба якась!, – хоча, звісно, у кожного свій смак.

Звідки походить термін?

Щодо свого походження, то термін виник досить природним шляхом і став широко вживаним серед геймерів ще на початку 2000-х років.

У ті часи набирали популярності багатокористувацькі онлайн-ігри, а їх фанати годинами спілкувалися на форумах, обговорюючи ефективність різних стратегій, спорядження та інших елементів ігрового процесу.

Скорочувати слова тоді також вважалося чимось модним та сучасним, тому "imbalanced" цілком логічно та швидко перетворилося в "імбу".