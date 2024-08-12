В изучении геймерского сленга мы дошли до одного из "боссов", ведь слово "имба" давно вошло в словарный арсенал огромного количества людей, даже иногда совсем далеких от видеоигр. Откуда происходит этот термин и что он означает, расскажет Games 24.

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Что означает "имба"?

"Имба" – это сокращение с английского слова "imbalanced", что буквально означает "несбалансированный".

В видеоигровом сообществе этот термин используется для описания уж слишком мощной игровой механики, персонажа, снаряжения, оружия или способности.

"Я проиграл, потому что плохо играю или, потому что другие расы имба?", – типичная ситуация в Civilization / Фото с Reddit

Когда что-то в игре называют "имбой", то обычно это означает, что этот элемент предоставляет игрокам такое преимущество над другими, что может нарушить баланс игры и даже считаться несправедливым.

Примеры употребления

Воу, эта броня полностью нивелирует физический урон, это же просто имба, – типичная радость для фаната ММО.

Но термин настолько укоренился в повседневную жизнь, что стал привычным для обозначения чего-то ну очень крутого.

Пробовал новый Живчик? Это просто имба какая-то!, – хотя, конечно, у каждого свой вкус.

Откуда происходит термин?

Относительно своего происхождения, то термин возник достаточно естественным путем и стал широко употребляемым среди геймеров еще в начале 2000-х годов.

В те времена набирали популярность многопользовательские онлайн-игры, а их фанаты часами общались на форумах, обсуждая эффективность различных стратегий, снаряжения и других элементов игрового процесса.

Сокращать слова тогда также считалось чем-то модным и современным, поэтому "imbalanced" вполне логично и быстро превратилось в "имбу".