В изучении геймерского сленга мы дошли до одного из "боссов", ведь слово "имба" давно вошло в словарный арсенал огромного количества людей, даже иногда совсем далеких от видеоигр. Откуда происходит этот термин и что он означает, расскажет Games 24.

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Что означает "имба"?

"Имба" – это сокращение с английского слова "imbalanced", что буквально означает "несбалансированный".

В видеоигровом сообществе этот термин используется для описания уж слишком мощной игровой механики, персонажа, снаряжения, оружия или способности.

Мем про имбу

"Я проиграл, потому что плохо играю или, потому что другие расы имба?", – типичная ситуация в Civilization / Фото с Reddit

Когда что-то в игре называют "имбой", то обычно это означает, что этот элемент предоставляет игрокам такое преимущество над другими, что может нарушить баланс игры и даже считаться несправедливым.

Примеры употребления

Воу, эта броня полностью нивелирует физический урон, это же просто имба, – типичная радость для фаната ММО.

Но термин настолько укоренился в повседневную жизнь, что стал привычным для обозначения чего-то ну очень крутого.

Пробовал новый Живчик? Это просто имба какая-то!, – хотя, конечно, у каждого свой вкус.

Откуда происходит термин?

Относительно своего происхождения, то термин возник достаточно естественным путем и стал широко употребляемым среди геймеров еще в начале 2000-х годов.

В те времена набирали популярность многопользовательские онлайн-игры, а их фанаты часами общались на форумах, обсуждая эффективность различных стратегий, снаряжения и других элементов игрового процесса.

Сокращать слова тогда также считалось чем-то модным и современным, поэтому "imbalanced" вполне логично и быстро превратилось в "имбу".